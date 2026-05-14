Kyle Pitts, "muy emocionado" por jugar en Madrid: "Podremos mostrar nuestro talento en otro país"

Archivo - Kyle Pitts durante un partido de los Atlenta Falcons - Europa Press/Contacto/Jefferee Woo - Archivo

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

Kyle Pitts, ala cerrada de los Atlanta Falcons, está "muy emocionado" por el "gran partido" de la Temporada 2026 de la NFl contra los Cincinnati Bengals que tendrá lugar en Madrid el próximo 8 de noviembre, y por la oportunidad que les da la liga estadounidense de fútbol americano de poder mostrar su "talento" en otros lugares.

"Creo que será un muy buen partido contra los Bengals y será una gran oportunidad para que nuestro equipo explore otra parte del mundo. Personalmente, esta será mi primera vez en Madrid, así que estoy muy emocionado", señaló Pitts en una rueda de prensa telemática con medios españoles.

El jugador está ilusionado con este viaje a Madrid y España de cara a "algunas cosas" que quiere "probar, descubrir y experimentar". "Mi madre y mi hermana me han estado hablando de la paella y definitivamente quiero probarla. No sé qué tal son las otras comidas principales, pero sí quiero probar un plato auténtico", confesó.

El 'tight end' no ha visitado nunca el Santiago Bernabéu, pero sí ha oído "maravillas del Real Madrid". No soy un experto en fútbol, ni conozco a todos los equipos, pero sé que está el Real Madrid y que hay otros dos que son rivales", comentó.

"Creo que será genial para la afición española. Aunque quizás el fútbol americano no sea tan conocido en Madrid, a los aficionados les encantará y creo que habrá un ambiente fantástico", prosiguió el jugador de los Falcons.

Pitts augura "un gran partido" con los Bengals, aunque para su equipo "es simplemente un partido más". "Será otro partido de la NFL, pero será en otro lugar y podremos mostrar nuestro talento en otro país. Y es genial ver lo que está haciendo la NFL al permitir que personas que quizás nunca han viajado al extranjero tengan la oportunidad de un viaje gratis haciendo lo que les apasiona", apuntó.

El 'tight end' ya ha jugado en Londres "dos veces" y "una" en Alemania durante su carrera. "Ambos fueron geniales. Alemania fue muy divertido y fue algo parecido a lo que vamos a hacer en España este año. Creo que fue el primer partido de la NFL allí, así que los aficionados fueran tan ruidosos y se involucraran tanto como en Londres. Es genial ver a gente con camisetas diferentes en las gradas, pasándoselo bien", remarcó el de Filadelfia, que espera "un buen apoyo" de sus "leales aficionados" en el Santiago Bernabéu.

Finalmente, Pitts se refirió a Atlanta y su estadio, el Mercedes-Benz, donde la selección española jugará dos partidos en el Mundial del próximo mes. "Es un estadio precioso y una ciudad preciosa. Ojalá pueda colarme en un partido para verles jugar aquí. Creo que el ambiente será emocionante y, con el ambiente, la gente y la ubicación, creo que será un gran evento", aseguró.