Laia Sanz: "Sabía que llegaría un buen día, no imaginaba que fuera hoy"

Publicado 10/01/2020 17:04:20 CET

BARCELONA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La piloto española Laia Sanz (Gas Gas) ha señalado tras finalizar decimoquinta la sexta etapa del Rally Dakar, disputada entre Ha'il y Riad, y subir a la posición dieciocho de la general de motos que sabía que le llegaría un buen día aunque no esperaba que fuera este viernes.

"Sabía que tarde o temprano llegaría un buen día para mí. No imaginaba que fuera hoy, pero me he visto bien para apretar un poco y ha funcionado porque, además, ha habido bastante escabechina, algo que era de esperar porque hemos encontrado mucha arena y las motos sufren", aseguró en declaraciones facilitadas por su equipo.

La piloto de Soficat Xerox cree que fue una etapa muy larga y a la vez muy rápida. "He ido con buen ritmo. En algunos momentos iba en grupo, otros sola, luego volvía a ir pillar a algunos pilotos y eso hace que se haga más divertido y adelantes más", comentó.

"Me he encontrado mejor con la moto y con más confianza. Estoy contenta porque he aguantado físicamente bien una especial que, aunque ha sido larga, no ha resultado ser muy dura", concluyó en este sentido.

Tras los 477 kilómetros de especial --830 kilómetros sumando los enlaces-- Sanz terminó la etapa en decimoquinta posición, su mejor resultado en lo que va de Rally Dakar, y se mete en el 'Top 20' de la general a sólo 12 minutos de su objetivo; el 'Top 15'.

Pese a que explicó que cambiaría de estrategia y no apretaría hasta encontrar terreno favorable a su pilotaje, Sanz se sorprendió a sí misma en esta sexta etapa en la que empezó la remontada.