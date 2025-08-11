Laura Delgado y Alba Vinuesa lideran la lista de España para un Mundial que es "más que una competición"

Imagen de la presentación de la convocatoria de España para el Mundial de rugby femenino de Inglaterra. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las jugadoras españolas Laura Delgado y Alba Vinuesa serán las capitanas de la selección femenina de rugby XV que disputará el séptimo Mundial de la historia de 'Las Leonas' en Inglaterra, entre el 22 de agosto y el 27 de septiembre, un torneo que, según la vicepresidenta de rugby femenino de la Real Federación Española de Rugby (RFER), Elena Vallejo, es "más que una competición" y la "oportunidad de consolidar el trabajo de generaciones".

La lista completa del combinado español la forman Gemma Silva, Inés Antolínez, Cris Blanco, Nuria Jou, Marieta Román, Sidorella Bracic, Eider García, Mireia de Andrés, Elena Martínez, Victoria Rosell, Anna Puig, Ana Peralta, Nerea García, Alba Capell, Lía Piñeiro, Valentina Pérez, Maider Aresti, Bingbing Vergara, Amalia Argudo, Zahía Pérez, Alba Vinuesa, Claudia Cano, Tecla Masoko, Clara Piquero, Claudia Pérez, Ana Cortés, Claudia Peña y Lea Ducher.

Una convocatoria en la que cuatro jugadoras repiten respecto al Mundial de Irlanda 2017, el último que disputó la selección española: la capitana, Laura Delgado, Anne Fernández de Corres, Mónica Castelo y Lourdes Alameda, que es la más experimentada en este tipo de citas y disputará su tercer campeonato del mundo. Además, como muestra de la combinación de veteranía y juventud, destaca el nombre de Ana Cortés, que jugará su primer Mundial con 18 años.

El seleccionador español, Juan Gónzalez Marruecos, dio a conocer la lista de 32 jugadoras en un acto celebrado en el auditorio Juan Antonio Samaranch, en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD), en el que también estuvieron presentes Juan Carlos Martín, presidente de la RFER, Elena Vallejo, vicepresidenta de rugby femenino de la RFER, y Beatriz Vesperinas, subdirectora general adjunta de Mujer y Deporte del CSD.

El presidente de la RFER, Juan Carlos Martín, apuntó que "se tiende a minusvalorar la importancia" de jugar un Mundial, y que "es algo que se va a quedar" en la vida de las 32 Leonas "para siempre", debido al "legado" que marcan. "Podéis estar muy orgullosas por haber estado en las concentraciones. Cuando España juegue por competir por grandes cosas, vosotras habréis sido parte del proceso, ya que estáis compitiendo al máximo nivel. Sois la imagen para que España se fije más en el rugby", añadió.

Asimismo, vicepresidenta de rugby femenino de la RFER, Elena Vallejo, también hizo referencia a la importancia del "legado", ya que esto "desembocará en una mayor participación de niñas en las escuelas que querrán mirarse en sus referentes". "Este Mundial es más que una competición, es la oportunidad de consolidar el trabajo de generaciones y es la ocasión para que 'Las Leonas' escriban un nuevo capítulo en la historia del rugby español y sirvan de inspiración", agregó.

Posteriormente, llegó el turno del seleccionador, González Marruecos, que se acordó de todas las jugadoras que no han podido entrar en la lista utilizando el término de "jugadora 33". "Clasificar a este Mundial fue muy importante por tres razones, que son continuar el legado; por el presente, ya que hacéis un trabajo impresionante; y por el futuro, porque las chicas que os ven por la televisión tienen referentes reales a los que quieran parecerse", subrayó.

Tras dar a conocer la lista, las 32 jugadoras subieron una por una al escenario para recibir las camisetas de parte de Paloma Loza, Rosi Vega y Alicia Yubero, integrantes del equipo que representó a España en el primer mundial de la historia del rugby femenino español, en 1991. La capitana Laura Delgado reflejó la "ilusión y confianza" del equipo de cara a la cita mundialista, mientras que Alba Vinuesa aseguró que van "con todo" y van "a demostrar" en Inglaterra de lo que son capaces.

Por último, la subdirectora General Adjunta de Mujer y Deporte del CSD, Beatriz Vesperinas, afirmó que "este acto es una celebración del deporte", ya que 'Las Leonas' están "escribiendo una página imprescindibe del deporte español". "La clasificación no es un regalo, son años de trabajo duro. Sois presente y futuro de un proyecto construido con rigor y determinación. Recogéis el testigo de personas que conquistaron el respeto unánime de todos abriendo camino y ese legado es impulso y con eso representaréis a nuestro país", zanjó.