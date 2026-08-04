Laura Delgado, sobre la salud mental: "Las deportistas somos personas antes que jugadoras"

La excapitana de la selección nacional femenino de rugby Laura Delgado (izquierda) junto a la presentadora Marta Fernández (derecha) después de la grabación del podcast Salud con Perspectiva impulsado por Organon. - ORGANON

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La excapitana de la selección nacional femenino de rugby Laura Delgado 'Bimba' se pronunció sobre la salud mental subrayando que las deportistas son "personas antes que jugadoras", y al mismo tiempo reconoció los avances de una preparación deportiva "más individualizada para la mujer" y su adaptación al deporte.

"Las deportistas somos personas antes que jugadoras. El bienestar debe formar parte de la preparación deportiva tanto como el entrenamiento físico, ya que la fortaleza más importante como jugadora es la mental. Si la mente está fuerte, el resto puede estar fuerte también", afirmó Delgado en el pódcast Salud con Perspectiva de Organon, una compañía global independiente dedicada a la salud.

Además de la salud mental del deportista durante su carrera, para la excapitana de 'Las Leonas', la retirada profesional del deporte es una etapa importante que hay que preparar previamente. "Ha habido compañeras que aún no pueden ir a ver a 'Las Leonas' después de retirarse", reconoció.

Sin embargo Delgado se mentalizó "tres años antes" de retirarse. "A todos los deportistas profesionales presentes: vivid el presente, pero pensad en qué os gustaría hacer en vuestro futuro", aconsejó.

En cuanto a la preparación física, Delgado aseguró que la forma de entrenar y cuidar a las deportistas ha cambiado "profundamente", aunque todavía queda cuestiones que visibilizar. "Ojalá yo fuera ahora más joven para entrenar como lo hacen ellas, porque ahora todo es mucho más individualizado", admitió.

Y es que la exjugadora recordó el método de trabajo adaptado a la carga de trabajo considerando el ciclo hormonal y la influencia de las variaciones de estrógenos y progesterona en la fuerza, la estabilidad articular o la recuperación. "En el Harlequins las jugadoras completábamos cada mañana un cuestionario sobre nuestro bienestar físico y mental y entrenábamos con dispositivos GPS para monitorizar en tiempo real parámetros como la velocidad o la intensidad de carrera para ajustar la carga de entrenamiento", destacó.

Sin embargo, Bimba señala el cuidado del suelo pélvico como una "asignatura pendiente a mejorar", ya que en Inglaterra sigue siendo "tabú". "Es necesario conocerlo y trabajarlo en todas las mujeres, sean deportistas o no, y más aún en quienes practican una disciplina de contacto a nivel profesional", señaló.

Asimismo, Delgado también desmintió el mito sobre la facilidad que tiene la mujer de ganar masa muscular, alejando a la mujer de este tipo de entrenamientos. "Para ganar volumen hacen falta muchos años de trabajo y una alimentación muy específica", aclaró.

Por ello, la excapitana de 'Las Leonas' invitó a las niñas y jóvenes a acercarse al rugby: "Sin duda, que lo prueben. Lo que más me enganchó fue todo lo que aporta a nivel personal. Que le den una oportunidad, porque es muy divertido y es un grandísimo deporte de equipo", concluyó.