La laureada Anna Casarramona anuncia su retirada del hockey patines

Archivo - Anna Casarramona durante un Campeonato de Europa de hockey patines con la selección española - RFEPATINAJE - Archivo

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La española Anna Casarramona, una de las grandes referentes del hockey sobre patines nacional e internacional, anunció este jueves su retirada deportiva al término de la presente temporada, "un punto y final a esta historia tan bonita" repleta de éxitos tanto con la selección como a nivel de clubes.

"Ha llegado el momento de despedirme de todos vosotros y de mi etapa como jugadora de hockey. Después de 29 años sobre unos patines, 17 temporadas en la OK Liga y 15 formando parte de la selección española, ha llegado el momento de poner punto y final a esta historia tan bonita", señaló Casarramona en un post en su perfil oficial de 'Instagram'.

La catalana dio las gracias "a todo el que ha hecho posible este camino lleno de experiencias y aprendizajes". "He sido inmensamente feliz. Ahora toca disfrutar de lo que me queda de hockey junto a mi equipo, me siento muy afortunada de poder vivirlo a su lado, no puedo estar mejor acompañada", subrayó.

La Real Federación Española de Patinaje recordó que Casarramona pondrá "el broche final a una carrera ejemplar marcada por el éxito, la constancia y el compromiso con el hockey sobre patines". "Su despedida supone la marcha de una de las grandes referentes del hockey patines femenino, no solo a nivel nacional sino también internacional", indicó.

El organismo recordó que la jugadora del Generali HC Palau de Plegamans "se ha consolidado a lo largo de su trayectoria como una figura imprescindible dentro y fuera de la pista, sinónimo de hockey patines. "Su liderazgo, talento y capacidad competitiva la han convertido en una jugadora determinante en todos los equipos en los que ha militado, acumulando numerosos títulos que avalan una carrera extraordinaria, situándola como una de las mejores jugadoras de este deporte", añadió.

Anna Casarramona pondrá el punto y final a su carrera deportiva con un palmarés envidiable y como "protagonista de una de las etapas más exitosas del combinado nacional", con un total de cuatro títulos mundiales y siete continentales, mientras que a nivel de clubes ha conquistado cuatro Copas de Europa, siete OK Ligas y cinco Copas de la Reina Iberdrola.

"Más allá de los títulos, su figura ha trascendido por su ejemplo constante de profesionalidad y entrega. Admirada por compañeras, rivales y aficionados, Anna Casarramona deja una huella profunda en el deporte, siendo fuente de inspiración para las nuevas generaciones. Desde la RFEP queremos reconocer su extraordinaria trayectoria, destacando no solo sus logros deportivos, sino también su contribución al crecimiento y visibilidad del hockey patines femenino y le deseamos toda la suerte del mundo en sus futuros proyectos", sentenció la entidad.