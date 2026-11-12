Lindsey Vonn vuelve a casa tras una exitosa cirugía para retirar material de osteosíntesis de su pierna

BERLÍN, 12 Nov. (dpa/EP) -

La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn se ha sometido con éxito a su novena intervención quirúrgica y ya se encuentra en casa tras la terrible caída que sufrió en los Juegos Olímpicos de Invierno de este año, celebrados en las ciudad de Milán y de Cortina d'Ampezzo (Italia).

"Han hecho falta más de cinco horas para retirar todas las placas y tornillos de mi pierna", publicó Vonn este jueves en Instagram, donde agradeció a sus médicos, su familia y sus amigos todo el apoyo recibido.

La laureada deportista, de 42 años, también compartió una fotografía suya en una cama de hospital, sosteniendo una bolsa de plástico que tenía tres placas y más de diez tornillos, algunos de ellos de gran tamaño.

En un vídeo publicado antes de la intervención, ella misma explicó que la retirada de estos elementos permitiría a los cirujanos reconstruir, en esencia, su ligamento cruzado anterior (LCA). Vonn carecía de este ligamento desde que sufrió una rotura inicial en un accidente durante un entrenamiento, previo a su dura caída en los Juegos Olímpicos.

Ahora se prevé un periodo de recuperación de entre seis y nueve meses porque todavía deben sanar los orificios que dejaron los tornillos en sus huesos. Considerada una de los mejores esquiadoras de todos los tiempos, se retiró en 2019 tras sufrir numerosas lesiones en las piernas.

La norteamericana regresó de forma sorprendente en 2024, tras someterse a una artroplastia parcial de rodilla derecha, y se rompió los ligamentos de la rodilla izquierda a nueve días de su debut en esos JJ.OO., pese a lo cual compitió en Cortina d'Ampezzo.

Sin embargo, Vonn chocó contra una puerta y se estrelló a los 13 segundos de esa carrera. La campeona olímpica de descenso de Vancouver 2010, y ganadora de 84 pruebas de la Copa del Mundo, reveló que las operaciones habían evitado la amputación de su pierna izquierda.