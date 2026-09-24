Longines amplía su colección Spirit con cuatro modelos de estética azul con certificado del COSC. - LONGINES
MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -
La casa relojera suiza Longines, patrocinador y reloj ofial del Longines Global Champions Tour, ha ampliado su colección Spirit con el lanzamiento de cuatro nuevos modelos de estética azul, que incluyen dos nuevas piezas del Longines Spirit Pilot y dos cronógrafos del Longines Spirit Pilot Flyback para 2026.
Según ha informado la compañía, todas estas incorporaciones cuentan con el certificado oficial de cronómetro emitido por el Control Oficial Suizo de Cronómetros (COSC).
Las cuatro referencias incorporadas a la familia Spirit se caracterizan por presentar esferas azul mate y se acompañan de pulseras de acero inoxidable con cierre desplegable y microajuste o de correas de caucho azul fabricadas en Suiza.
Asimismo, en los modelos con función Flyback, la firma ha incorporado un bisel de cerámica azul con el fin de reforzar el estilo contemporáneo de la gama.
El modelo Longines Spirit Pilot presenta una caja de acero inoxidable de 39 milímetros y está equipado con el calibre L888.4, exclusivo de la marca. Este movimiento mecánico de cuerda automática incluye una espiral de silicio que ofrece una resistencia magnética hasta diez veces superior a lo fijado por la norma ISO 764, garantizando además una reserva de marcha de hasta 72 horas y una estanqueidad de hasta 10 bar.
Por su parte, el Longines Spirit Pilot Flyback cuenta con una caja de acero inoxidable de 39,5 milímetros de diámetro y 13,4 milímetros de grosor. En su interior alberga el calibre L792.4 de cuerda manual con rueda de pilares y función 'flyback', un mecanismo visible a través de su fondo transparente que ofrece una reserva de marcha de hasta 68 horas y rinde homenaje a la patente registrada por la marca en 1935.
La colección Spirit, lanzada originalmente en 2020, ha sido concebida como un homenaje a pioneros de la aviación como Amelia Earhart, Elinor Smith o Richard Byrd. Con estas nuevas incorporaciones, la marca suiza ha buscado combinar la herencia técnica de sus instrumentos históricos con soluciones contemporáneas para la exploración por tierra y aire.