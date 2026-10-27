Longines recoge en un libro la historia de cincuenta relojes que "han hecho historia". - LONGINES

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La firma relojera Longines ha presentado el libro ilustrado 'Longines -Relojes que han hecho historia', una obra que recorre el contexto histórico y los hitos alcanzados por destacadas personalidades a través de cincuenta modelos de la marca suiza.

Escrito por el periodista y experto en relojería Pierre-André Schmitt en colaboración con coleccionistas internacionales y el equipo de patrimonio de la empresa helvética, el libro se estructura en 50 capítulos que vinculan cada pieza relojera con las trayectorias de sus propietarios y con acontecimientos determinantes de los siglos XIX y XX.

Entre los protagonistas recogidos en la obra figuran pioneras de la aviación como Jackie Cochran y Amy Johnson, pilotos como Charles Lindbergh, Richard Byrd y Clyde Pangborn, además del físico Albert Einstein con su reloj de pulsera de oro.

El texto aborda igualmente el papel de estas piezas en los ámbitos cultural y deportivo al recordar figuras como el actor Yves Montand, el boxeador Joe Louis, entrenadores de atletismo y la aportación técnica de la firma al cronometraje en las competiciones de Fórmula 1.

El presidente y director ejecutivo de Longines, Patrick Aoun, ha afirmado que los relojes mostrados junto a las personas que confiaron en ellos representan un testimonio del "espíritu pionero" que ha guiado a la firma desde sus inicios.

Por su parte, el director de patrimonio de marca de la entidad, Daniel Hug, ha asegurado que el contenido se ha enfocado en las vivencias de hombres y mujeres para comprender la trascendencia de la precisión técnica.

El directivo ha señalado que este componente humano ayuda a entender la importancia de los instrumentos de medición y ha indicado que en muchas ocasiones una de estas piezas "marcó la diferencia entre el éxito y el fracaso".

La obra ha sido editada por teNeues en formato de tapa dura con 288 páginas y reúne material documental que incluye unas 300 fotografías en color y 100 ilustraciones en blanco y negro, en su mayoría inéditas. El libro se comercializa en librerías físicas y plataformas digitales de todo el mundo en siete idiomas: español, inglés, alemán, francés, italiano, japonés y chino.