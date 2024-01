Lorenzo Santolino se despide del Dakar por un problema mecánico

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Lorenzo Santolino (Sherco) se ha despedido del Rally Dakar tras sufrir un problema mecánico en su moto durante la segunda etapa, de 655 kilómetros entre Al Henakiyah y Al Duwadimi.

El salmantino, que marchaba séptimo en la clasificación general de motos, se quedó detenido en kilómetro 15 por una avería de su moto, y a pesar de todos los intentos por repararla se vio obligado a abandonar la prueba. Con ello, sigue los pasos de su compatriota Tosha Schareina, que el sábado también se tuvo que retirar.

"Se acaba el Dakar para mí. En el kilómetro 15 de la segunda etapa he tenido un problema técnico y no he podido repararlo. He esperado a que vinieran las asistencias de la organización, me ha recogido el helicóptero y estoy esperando para volver al siguiente vivac. Es una lástima porque creo que era un buen año, el nivel de la moto es bueno y creo que estaba en un buen momento físico y de experiencia", indicó Santolino.

Además, lamentó su suerte en un día en el que "el terreno que se presentaba era favorable". "Ayer corrí con tranquilidad sabiendo que el Dakar era largo y aun así estábamos bien colocados. Es una lástima no poder aprovechar este Dakar para hacer un buen resultado. El equipo se lo merecía por todo el trabajo y esfuerzo puestos para llegar hasta aquí. Estoy un poco sorprendido, no sé muy bien qué es lo que ha pasado, llevamos muchos kilómetros este año y todo había ido bien", finalizó.