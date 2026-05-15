Lucía Fernández Hidalgo: "La humildad es algo que tienes que tener muy presente en los saltos"

Archivo - Lucía Fernández Hidalgo durante su participación en la cita de Madrid del Longines Global Championship Tour 2025 - MANUEL QUEIMADELOS/OXER SPORT - Archivo

MADRID 15 May. (EUROPA PRESS) -

La joven amazona española Lucía Fernández Hidalgo está "muy emocionada" ante su participación un año más en la cita de Madrid del Longines Global Championship Tour, el principal circuito internacional de saltos de obstáculos, una disciplina en la que hay que tener "la cabeza muy amueblada" y tener siempre "muy presente la humildad".

"La verdad que sí, estoy muy emocionada por saltar este fin de semana en Madrid, sobre todo porque me vienen a ver mi familia y mis amigos, y el saltar en casa al final siempre es un poco más especial", señaló Lucía Fernández en una entrevista con Europa Press de cara a un evento que arranca este viernes en el Club de Campo Villa de Madrid.

La joven de 19 años reconoce que con el paso del tiempo ya lleva "un poco mejor la presión" que conlleva el saltar en casa y con tanta gente viéndola. "Pero al final siempre tienes un 'poquito' más de presión porque te viene a ver más gente que conoces", admitió la amazona, que ya el año pasado en Madrid fue capaz de ser primera y segunda en una prueba de 1,40 metros.

Ahora, en el paso del Longines Global Championship Tour, la madrileña hará las tres pruebas del programa en esa altura con 'Tirano', un caballo acostumbrado ya a la alta competición y que estuvo en los pasados Juegos Olímpicos de París, montada por Ismael García Roque, su entrenador desde hace varios años.

Y para Fernández, "es algo fácil" hacer esa transición y adaptación de un caballo a otro. "Yo tengo un cariño especial a mis caballos, intento que sea una relación 'poquito' más fuera de lo profesional, no sólo venir, montarme e irme, sino venir y estar un poco con ellos, darles cariño, sus chuches y sus trofeos, no sé, algo un poco más fuera de lo profesional", confesó.

Hace casi tres años y con motivo de la Ifema Madrid Horse Week, Europa Press ya pudo hablar con la joven madrileña sobre sus aspiraciones y sueños. "Han pasado muchas cosas desde entonces", reconoció. "Desde la Horse Week he corrido ya seis Copas de Naciones y dos Europeos, que eso era uno de mis objetivos, estar en el equipo nacional, y lo he cumplido. Ahora me queda cumplir mis otros objetivos, que iré intentando conseguirlos poco a poco", apuntó.

Entre esos objetivos, un deportista siempre puede tener en mente el competir en los Juegos Olímpicos, y González está "mirando un poco más a la larga" y en la cita de Brisbane (Australia) de 2032 que en la de Los Ángeles (Estados Unidos) de 2028. "Ir a los Juegos al final es algo que es muy complicado. Tiene que estar muy en forma el jinete o la amazona y luego aparte también el caballo, tienen que coincidir muchas cosas para ir a los Juegos Olímpicos", puntualizó.

Lo que no ha cambiado para la deportista es su rutina de entrenamiento, pese a que ahora ha pasado del colegio a la universidad para hacer sus estudios de Marketing. "Sigo levantándome pronto por la mañana para ir al gimnasio antes a la universidad, menos dos días, que como entro a las 8.00, no me da tiempo. Pero siempre intento estar activa físicamente y luego venir a montar todos los días, menos los que descansa al caballo", detalló.

"Intento ser lo más organizada posible para compaginar la universidad y los estudios, y montar a caballo. Ahora mismo estoy estudiando marketing en el ESIC y estoy contenta, es una carrera que tampoco te exige muchísimo y también lo agradezco porque como la gran mayoría de los días no puedo ir a la universidad porque estoy fuera compitiendo, es una carrera a la que puedes compaginar perfectamente estando en el más alto nivel", añadió al respecto.

Más allá de esta cita del fin de semana, a Lucía Fernández le encantó saltar "en la Global de París, un concurso superbonito. "Luego también la Copa de Naciones en Francia me encanta, me parece que es una pista espectacular y se salta superbien. Y la Horse Week también me parece muy divertida porque al final también, como es en Madrid, vienen un montón de mis amigos a verme y mi familia, que también es lo que más agradezco", recalcó.

SU GRAN RELACIÓN CON ISMAEL GARCÍA ROQUE

En el Club de Campo Villa de Madrid existe la peculiaridad de competir en su icónica pista verde. "Me encanta saltar en verde, me encanta la Global, el ambiente, todo es espectacular ahí. Siempre agradezco saltar en este concurso y es uno de mis concursos favoritos sin duda. La verdad que todos mis caballos saltan muy bien en la pista verde, van igual o incluso mejor, entonces se agradece que cuando hay tanta gente viéndote que tu caballo salte fenomenal en la pista de hierba, siempre añade puntos", celebró.

Este año no podrá ver a uno de sus jinetes "favoritos" como el francés Julien Epalillard, aunque no duda de que "es un placer ver saltar" también a su entrenador Ismael García Roque. "Al final, todo lo que sé a día de hoy es gracias a él. Me ha enseñado absolutamente todo lo que sé ahora de caballos, al tema de competición y luego fuera de ella, en la cuadra y el trato de los caballos. Al final creo que nuestra relación va mucho más allá que entrenador y alumna, es como parte de mi familia ya", confesó.

Sin embargo, el jinete olímpico grancanario "nunca" la deja "ganar" y su joven alumna intentará hacerlo en Madrid donde coincidirán en dos concursos. "Daré todo de mí para intentar superarle, la verdad. Siempre es especial ganarle porque nunca me deja ganar y siempre me lo restriega. Entonces, ganarle yo creo que podría ser algo que podría restregarle yo a él", afirmó entre risas.

Finalmente, en cuanto a la disciplina de saltos, la madrileña considera que "la cabeza es fundamental". "En este deporte no siempre te van a ir bien las cosas y la gran mayoría de las veces no te salen como lo tenías planeado, así que al final tienes que tener una mente muy amueblada y también trabajarla mucho. Yo creo que lo más importante en este deporte es ser humilde, porque un día puedes ganar y al día siguiente te puedes caer en el primer salto, la humildad es algo que en este deporte tienes que tener muy presente", advirtió.