Lydia Valentín: "Todo el trabajo está ya enfocado en Tokio 2020"

Publicado 30/11/2018 19:24:49 CET

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La halterófila española Lydia Valentín recordó que "todo" su trabajo ya está "enfocado en Tokio 2020" y calificó como "excepcional" el año 2018 porque "no podía ganar nada más" tras conquistar el oro del Europeo de Rumanía (-75 kilos) y del Mundial de Turkmenistán (-81 kilos).

"Empecé ganando el Campeonato de Europa, después los Juegos Meditérráneos y ahora el Campeonato del Mundo. Ha sido un año excepcional que pasará a la historia porque no podía ganar nada más", dijo la deportista olímpica tras impartir una clase maestra en el Centro de Deportes de la UCAM de Murcia.

"Ahora estoy asimilando todo lo que hemos conseguido porque cuando vas preparando competiciones no te detienes a pensar en lo que has conseguido, vas una a una. Pero ahora sí que estamos haciendo balance y cogiendo fuerzas para 2019 que es muy importante ya que me tengo que ganar la plaza en los Juegos de Tokio", añadió la berciana, alumna de dicha universidad.

La leonesa tiene muy claro que con su palmarés (tres medallas olímpicas, dos títulos mundiales y cuatro europeos) es una de las grandes bazas del deporte español para los próximos Juegos Olímpicos pero ella avisa: "Queda un año y medio y es lógico que todo el foco esté en el verano de 2020, pero primero hay que pasar el Europeo y el Mundial de 2019, y todas las competiciones que puntúan para la clasificación. Todo el trabajo está ya enfocado en Tokio 2020", recalcó.

Valentín fue protagonista este viernes durante una hora. La campeona española enseñó algunos secretos de los dos ejercicios olímpicos, la arrancada y el 'dos tiempos', dando algunos apuntes sobre la forma más correcta de hacer los levantamientos. Más de cien personas han asistido a esta clase especial impartida por una de las leyendas del deporte español.