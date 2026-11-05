Madrid albergará la tercera cita del World Athletics Indoor Tour Gold 2027

Archivo - Mohamed Attaoui celebra su récord de Europa de 1000 metros durante la reunión de Madrid en pista del WIT 2026 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Madrid volverá a formar parte del World Athletics Indoor Tour, el circuito de competiciones en pista cubierta, y se mantendrá entre las mejores de la categoría, acogiendo la tercera cita de la temporada 2027, según confirmó este jueves World Athletics.

El organismo anunció un total de 74 eventos en pista cubierta para el próximo año y con la capital de España asentada ya desde hace varios años en la categoría Gold, donde se dan cita muchas de las principales estrellas de este deporte.

De este modo, el Centro Deportivo Gallur formará parte de las ocho mejores reuniones de la temporada con la reunión de Madrid programada como la tercera del calendario el 4 de febrero y después de las Belgrado (27 de enero) y Ostrava (2 de febrero). Tras la cita española, el circuito seguirá por Boston (6), Karlsruhe (7), Liévin (10), Nueva York (13) y Torun (14).

Además de Madrid, habrá otras dos ciudades que formen parte de este calendario de la ahora denominada 'Short Track'. Valencia, en el Velódromo Luis Puig, acogerá una prueba de la categoría 'Plata' el 28 de enero como ensayo para el Europeo de marzo, y Sabadell (Barcelona), una de 'Bronce' el 6 de febrero.