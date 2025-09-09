Madrid y Barcelona, entre las 10 mejores ciudades deportivas del mundo en 2025

Archivo - Llegada del autobús del Barcelona al Estadio Santiago Bernabéu. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Madrid y Barcelona aparecen entre las 10 mejores ciudades deportivas del mundo en 2025, en un ranking que lideran París y Los Ángeles, sedes de los Juegos Olímpicos en 2024 y los próximos en 2028, por delante de Nueva York, tercera, según informe elaborado por la empresa de comunicación Burson.

La capital de España aparece en el quinto lugar de esta clasificación, tras la capital de Reino Unido, Londres, mientras que la Ciudad Condal es sexta. El top 10 lo completan la ciudad alemana de Múnich, la estadounidense Miami, la italiana Milán y la inglesa Mánchester.

Este ranking elaborado por Burson "se basa tanto en la percepción como en un análisis cuantitativo en profundidad", que incluye los comentarios de líderes deportivos internacionales, representantes de medios deportivos y expertos de la industria, así como análisis de cobertura de redes sociales y medios.

En esta clasificación destacan cinco tendencias, que son el efecto del ciclo de vida olímpico, los grandes eventos internaciones, la inversión en deporte femenino, la diversificación que supera a los eventos únicos en el turismo deportivo y la remodelación del panorama deportivo que lleva a cabo la Inteligencia Artificial (IA).

El CEO de Burson Suiza, Greg Curchod, comentó que este ranking "subraya la naturaleza dinámica y evolutiva del panorama deportivo mundial". "Los hallazgos de este año resaltan la creciente importancia de la planificación estratégica a largo plazo, la inversión en diversas ofertas deportivas, particularmente los deportes femeninos, y la aplicación de tecnología como la IA para mejorar la reputación y el compromiso deportivo de una ciudad", comentó.