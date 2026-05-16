Madrid in Motion sube al podio del Longines Global Champions Tour - LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR

MADRID 16 May. (EUROPA PRESS) -

El Longines Global Champions Tour CSI Madrid 2026 vivió este viernes una intensa jornada con la disputa de las pruebas puntuables para la Global Champions League, ambas Trofeo Marqués de Riscal, en las que el equipo anfitrión, Madrid in Motion, volvió a subir al podio en la pista verde del Real Club de Campo Villa de Madrid.

Por cuarta vez, Madrid in Motion logró finalizar entre los mejores equipos de la Global Champions League en Madrid, acariciando además la victoria gracias a la gran actuación de Maikel van der Vleuten con "Quastor vd Heffinck" y Sergio Álvarez Moya con "Quadrado", elegidos para disputar ambas mangas puntuables.

El neerlandés completó sus recorridos con 4 y 0 puntos respectivamente, mientras que el jinete asturiano firmó dos magníficas actuaciones sin derribos, penalizando únicamente dos puntos por exceso de tiempo en la segunda prueba.

Con un total de 6 puntos, Madrid in Motion terminó en tercera posición del podio, por detrás de Istanbul Warriors, segundo clasificado con 5 puntos tras las actuaciones de Abdel Said y Simon Delestre, mientras que el triunfo fue para Prague Lions, que cerró la competición con tan solo un punto en el marcador.

La sesión arrancó con el Trofeo Mahou, prueba CSI5* disputada al cronómetro sobre alturas de 1,60 metros y clasificatoria para el Gran Premio Longines Global Champions Tour del próximo domingo. Tomaron parte 20 conjuntos y tres completaron el recorrido sin faltas. El triunfo fue para el alemán Hans-Dieter Dreher con "Vestmalle des Cotis", por delante del irlandés Ciaran Nallon con "Casalla Blue PS" y el español Iván Serrano con "Rain Man".

La jornada matutina del viernes estuvo marcada por el dominio de los jinetes y amazonas españoles en las pruebas CSI1*, destacando especialmente la victoria de Luis Márquez Méndez en el Trofeo Fundación Madrid Horse Week de 1,40 metros.

El jinete madrileño firmó un magnífico recorrido sin faltas junto a "Rotterdam Buzalen", imponiéndose con claridad gracias a un tiempo de 62,34 segundos. José Díaz Vecino fue segundo con "Crystal Clear 7", mientras que Paloma Barceló completó el podio montando a "Rambo C". También hubo triunfo español en el Trofeo Real Club de Campo Villa de Madrid de 1,15 metros gracias a Elena Fernández de la Cuesta con "Red Flag de Walyro", así como en la prueba de 1,25 metros, donde Luis Fernández Rey se impuso con "Atlanta de Ste Anne" tras un desempate frente al emiratí Ali Hussain Alnowais.