Madrid Marcha y GO2 firman un acuerdo de sostenibilidad para certificar la huella de carbono del evento

Madrid Marcha refuerzas su compromiso ambiental con GO2 como 'GreenSponsor' oficial. - PUBLISPORT

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El V Gran Premio Internacional Madrid Marcha, integrado en el circuito World Athletics Race Walking Tour, ha reforzado su estrategia ambiental mediante la incorporación de 'GO2 by GLOBAL OMNIUM' como 'GreenSponsor' y patrocinador sostenible oficial para su edición de 2026, lo que permite al evento deportivo implementar un sistema integral para el cálculo y la certificación de su huella de carbono conforme a los estándares internacionales.

Según anunciaron este jueves los organizadores de la prueba, el acuerdo contempla el desarrollo de un proceso técnico de medición que abarca desde la planificación hasta la ejecución final de la prueba atlética. La consultora especializada 'GO2' ha analizado factores críticos como la logística, los desplazamientos de los participantes, la producción de materiales y los servicios asociados para cuantificar de forma precisa las emisiones generadas durante la competición.

Asimismo, la organización ha establecido una doble auditoría independiente para garantizar la validez de los resultados obtenidos. Este procedimiento ha asegurado la obtención de una huella de carbono validada antes del inicio del evento y su posterior verificación oficial tras la celebración, siguiendo estrictamente los requisitos de la norma UNE-EN ISO 14064-1:2019 sobre gases de efecto invernadero.

"Con este acuerdo, Madrid Marcha refuerza su posicionamiento como uno de los eventos de referencia del calendario internacional, integrando de manera estructural los criterios de sostenibilidad que marcan la evolución del deporte global", señalaron desde la carrera.

Esta iniciativa se enmarca en las directrices promovidas por World Athletics, que impulsa la medición del impacto ambiental y la adopción de prácticas responsables en los eventos deportivos de su circuito, y para Gerardo González Otero, representante de la organización, el acuerdo "no es solo un patrocinio, es una decisión estratégica". "Queremos que Madrid Marcha no solo sea un referente deportivo, sino también un ejemplo de cómo los grandes eventos pueden medirse, entender su impacto y avanzar hacia modelos más sostenibles", afirmó.

La incorporación de 'GO2' como 'Green Sponsor' ha supuesto también la creación de contenidos técnicos y divulgativos orientados a instituciones y medios de comunicación. Por ello, se ha previsto la realización de un acto de presentación del certificado final de huella de carbono, con el objetivo de consolidar el posicionamiento del evento en el ámbito de los criterios de gobernanza ambiental, social y corporativa (ESG).