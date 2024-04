Madrid volverá a acoger la segunda edición de la Hexagon Cup en 2025

Archivo - Alejandra Salazar in action during the World Padel Tour Madrid 2021, Semifinal match played at Wanda Metropolitano pavilion on April 10, 2021 in Madrid, Spain.

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La organización de Hexagon Cup, torneo de pádel por equipos, ha confirmado este miércoles que la innovadora competición volverá al Madrid Arena en enero de 2025, y cuyas fechas tentativas para la celebración de su segunda edición serían del 29 de enero al 2 de febrero.

Desde la organización celebran la vuelta de la competición, conquistada este año por el equipo 'Advantage' del tenista escocés Andy Murray, a la que consideran "capital mundial del pádel" y donde hay una gran cantidad de practicantes de este deporte.

El presidente de Hexagon Cup, Simon Freer, destacó que el objetivo de la primera edición era "crear" algo que llevara al "aficionado, al jugador y al mundo del pádel a nuevos niveles". "Estamos comprometidos con el crecimiento y el desarrollo del evento, que será más mejor y más grande cuando volvamos el próximo año a Madrid", concluyó.

Nacida bajo el lema 'For the Fans. For the Players. For the Game', la Hexagon Cup es una exhibición anual de pádel en el que los mejores jugadores del mundo masculinos, femeninos y Next Gen compiten juntos en equipos por un impresionante premio de un millón de euros, uno de los más altos de este deporte.

Según 'YouGov Sports', algunos de los datos que refrendan el éxito de esta primera edición está que fue uno de los eventos de pádel más vistos en todo el mundo, con más de 1.500 horas de retransmisiones televisivas y digitales distribuidas en directo a más de 190 mercados internacionales.

Asimismo, el torneo también generó visualizaciones a través de redes sociales, donde el canal de 'YouTube' recogió más de un millón de visitas y más de medio millón de horas de visionado, mientras que se registraron más de 1.337 impactos en medios de comunicación (prensa digital y escrita, radio y TV). En cuanto a la asistencia, hubo una media del 80 por ciento durante la celebración del torneo gracias a que ya había partidos de máximo nivel desde la fase de clasificación.