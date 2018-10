El 'MAPFRE' alcanza los Alisios con el grupo que persigue al 'AkzoNobel'

Publicado 13/02/2018 15:56:29 CET

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 'MAPFRE' navega ya en las mejores condiciones de los Alisios del Nordeste y dentro del grupo de cuatro barcos que intenta recortar la distancia con el 'AkzoNobel', actual líder de la sexta etapa de la Volvo Ocean Race, la vuelta al mundo a vela con escalas.

Los seis 'VO65' superaron ya la zona de transición y el próximo reto que parece que se encontrarán serán los Doldrums o calmas ecuatoriales, que están a aproximadamente 950 millas, aunque Xabi Fernández avisa que todavía queda "mucho por delante" hasta la llegada a Auckland (Nueva Zelanda).

"Por el momento, ahora nos quedan 2.000 millas a las Islas Salomón, quedan todavía más vientos Alisios y transiciones, por lo que habrá muchas oportunidades de cazar a los de delante. Todas las opciones están abiertas", aseguró el bimedallista olímpico desde el barco español.

'MAPFRE' y 'Dongfeng' se fueron hacia el Oeste, tratando de minimizar su estancia en las condiciones inestables y despegándose por momento del 'Brunel' y del 'Turn the Tide on Plastic', que no pudieron seguirles. El barco español marca a su principal rival, pero entre ambos y los de Bouwe Bekkin apenas hay una milla de distnacia, mientras que el 'Turn The Tide on Plastic' está algo más rezagado.

"Por supuesto que para nosotros el objetivo es ganar la etapa, pero además de eso tenemos que tener siempre mucho cuidado con el equipo chino en momentos difíciles como esta última noche, en la que en la transición sin viento decidimos quedarnos junto a ellos, y creo que ellos hicieron lo mismo", admitió Xabi Fernández.

De momento, según el parte de posiciones de las 14.00, hora peninsular española, el 'AkzoNobel' holandés es el que manda, pero con apenas tres millas de ventaja sobre el 'Scallywag', después de que los dos están más al Oeste. El 'Brunel' es el que encabeza el grupo perseguidor donde está el 'MAPFRE' a casi 46 millas.

--CLASIFICACIÓN PROVISIONAL ETAPA 6.

1. Team AkzoNobel (HOL/Simeon Tienpont), a 3.499,8 millas de la llegada.

2. Team Sun Hung Kai Scallywag (HKG/David Witt), a 2,9 millas del líder.

3. Team Brunel (HOL/Bouwe Bekking), a 45,9 millas.

4. Dongfeng Race Team (CHN/Charles Caudrelier), a 46,9 millas.

5. MAPFRE (ESP/Xabi Fernández), a 47 millas.

6. Turn The Tide on Plastic (ONU/Dee Caffari), a 58,4 millas.

DNS. Vestas 11th Hour Racing (USA/DIN/Mark Towill).