El Maratón Alpino Madrileño abre este viernes el plazo para sus 400 dorsales para el 14 de junio. - MARATÓN ALPINO

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Maratón Alpino Madrileño de 2026 abre su periodo de inscripciones este viernes, a partir de las 10:00 horas, para lograr uno de los 400 dorsales para la próxima edición, que se disputará el 14 de junio sobre 43 kilómetros y casi 6.000 metros de desnivel acumulado, informan este miércoles los organizadores.

La prueba, considerada una de las más emblemáticas y exigentes del calendario nacional, volverá a reunir a los corredores de trail para afrontar este desafío en plena Sierra de Guadarrama, con estricta limitación de dorsales debido a su celebración en un espacio natural protegido.

El fin de semana se completará con la celebración la víspera del Cross del Telégrafo, de 19 kilómetros -8,4 kilómetros de subida y 10,6 de bajada- y un desnivel de casi 2.000 metros (1.960), cuyo periodo de inscripciones se abrirá en una fecha que será anunciada próximamente por la organización.