María Pérez: "Aspiro a la medalla en Tokio, ese es mi sueño"

Blanco: "Estad tranquilos, los Juegos se van a celebrar seguro"

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La atleta española María Pérez, que hace tres años se proclamó campeona de Europa en 20km marcha, ha subrayado que su "sueño" es lograr una medalla olímpica en Tokio 2020, un objetivo que ve posible, mientras que María Vasco, que consiguió esa misma meta en Sidney'2000, ha destacado el "grandísimo momento" que atraviesa la marcha española.

"Aspiro a la medalla en Tokio, ese es mi sueño", recalcó Pérez este martes en la sede del Comité Olímpico Español, donde fue una de las participantes en el cuarto evento de 'Camino al Olimpo', organizado por el COE y dedicado en esta ocasión al atletismo, con presencia de varios atletas y exatletas españoles.

"Yo no me suelo poner nerviosa en las grandes competiciones. Confío en la gente que tengo a mi alrededor, en mi equipo de trabajo. Ahora sí me he puesto nerviosa cuando he competido porque llevaba mucho tiempo sin hacerlo, pero confío en el trabajo previo y si lo he hecho bien antes no tengo que preocuparme de nada. El trabajo físico y el mental van muy unidos", agregó Pérez de cara a su primera participación olímpica.

En el equipo español de marcha también estará Raquel González, quien reconoció la especial magnitud de los Juegos. "Los nervios los interpreto positivamente. Cuando voy a una competición y no tengo nervios es porque no hay competidores de nivel. Sentir ese nerviosismo, ese nudo en el estómago, me parece súper positivo, siempre y cuando sepas controlarlo", valoró.

La lista de exatletas participantes en el encuentro estuvo formada por Ruth Beitia, Fermín Cacho, Antonio Peñalver, Daniel Plaza, Valentí Massana, Manolo Martínez y María Vasco, ganadora de una medalla de bronce olímpica en 20 kilómetros marcha hace ya 21 años.

"La marcha española, tanto femenina como masculina, está en un grandísimo momento. Han demostrado un excelente momento de forma, a pesar de que seguro que no están al cien por cien porque eso se lo tienen que guardar para dentro de un par de meses. Están estupendos", arropó la catalana a Pérez y González.

Por su parte, el saltador de triple Pablo Torrijos reconoció que serán "unos Juegos diferentes para todos". "Este año en vez de cuatro años hemos tenido cinco. Hay incertidumbre hasta el último momento, pero hemos dado un buen ejemplo de adaptación a cualquier circunstancia. Soy consciente de que todos los estamentos están trabajando para que sean unos Juegos seguros. Los atletas trabajaremos para estar al cien por cien cada día y dar lo máximo en los Juegos", garantizó.

Además, el presidente del COE, Alejando Blanco, volvió a garantizar la celebración de los Juegos Olímpicos, pese a las voces contrarias que se escuchan en Japón, y pidió a los atletas españolas que estén "tranquilos". "Yo digo que ya estamos en París 2024, Tokio es un salto y enseguida vamos a París. Espero que en los Juegos podáis sacar todo lo que lleváis dentro y todo lo que habéis entrenado en este periodo tan largo", confió.