María Pérez: "Estoy feliz y triste, me hubiese gustado compartir el podio con Antonella Palmisano"

María Pérez celebra su oro en el Europeo de Birmingham - RFEA/SPORTMEDIA

MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La atleta española María Pérez ha asegurado que está "feliz" por haberse podido proclamar campeona de Europa de medio maratón de marcha en Birmingham (Reino Unido), pero que por otra parte está triste porque le hubiese encantado "compartir el podio" con la italiana Antonella Palmisano, con la que preparado el campeonato.

"Estoy feliz por una parte y triste por otra, porque me hubiese gustado compartir el podio con Antonella Palmisano. He vivido con ella toda la preparación, sé cómo está, sé cómo ha demostrado y ha mantenido esa motivación de seguir trabajando muy duro con 35 años. Ojalá que esto sea un bache y sea más fuerte para el año que viene", señaló en declaraciones a los medios oficiales de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

La granadina explicó que "no" ha sido "de los mejores circuitos" de n los últimos años, aunque ha sido "muy entretenido" porque "nunca" ha estado sola. "Siempre había alguien, pero es complicado. Yo quería ir por delante y siempre había un hombre delante, así que si hubiese estado Paul me hubiese puesto con Paul, y si hubiese estado un argentino o de otro país me hubiese puesto. Es un circuito complicado tanto para los jueces como para los espectadores, no se nos ve mucho en algunas partes. Y el asfalto no ha sido el mejor. Hemos sabido salvar la competición de la mejor manera", subrayó.

En otro orden de cosas, la doble medallista olímpica y cuádruple campeona del mundo explicó por qué se puso una corona tras acabar la prueba. "La primera vez que se puso una corona fue Antonella, que recibió de su marido en Roma cuando ganó en el estadio una corona como reina de Europa. La mamá de Antonella, que hace cosas a mano, la ha bordado y la ha hecho ella con hilo de oro", indicó.

"Nos dijo que la que fuese campeona de Europa tenía que entregársela a la otra. Como Antonella fue campeona de Europa, me la ha entregado. Como le he dicho a Antonella, al menos se queda el oro en casa, en familia. Ojalá que podamos defenderla pronto juntas otra vez", deseó.

Además, bromeó con las trenzas que lució en la carrera. "Le prometí a Antonella que me dejaba un año el pelo largo, me lo he dejado. No sabéis lo que duele las trenzas, a todas las que os hacéis trenzas os admiro. He dormido con el pelo tapado todas las noches para cuidarlas. Podemos hacer una encuesta, ¿pelo corto o pelo largo? Yo creo que el pelo corto me queda mejor. Ya no hay más apuestas, pero las apuestas se cumplen", dijo entre risas.

"Ahora me voy con la familia, con los amigos, me voy con Antonella a comerme la 'hamburguesina' con 'patatinas'. Y luego tengo una botella de champán fresquita con un poquito de jamón ibérico, que lo he metido aquí a Inglaterra. Me voy a celebrarlo, porque las cosas, salgan bien o salgan mal en la vida, yo he aprendido que hay que celebrarlas, y eso haremos", finalizó.