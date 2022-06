María de Valdés finaliza décima en la final de 10 kilómetros de aguas abiertas del Mundial

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La nadadora María de Valdés ha terminado en décima posición en la final de la prueba de 10 kilómetros de aguas abiertas del Mundial de Natación de Budapest, mientras que la también española Ángela Martínez ha firmado una vigesimoquinta plaza.

La malagueña completó un tiempo de 2:02:42.80 a casi 14 segundos de la neerladesa Sharon Van Rouwendaal, vencedora de la prueba. La plata fue para la alemana Leonie Beck, a solo 5 décimas del oro, mientras que la brasileña Ana Marcela Cunha se quedó la presea de bronce.

Tras un inicio excelente para María de Valdés, liderando la prueba en los 20 primeros minutos, el cansancio y el desgaste pasó factura a la española, que dosificó esfuerzos para que la húngara Anna Olasz, que no había nadado en los 5 kilómetros, se pudiera líder.

Casi de la nada, empezaron a copar las primeras posiciones la brasileña Cunha, la francesa Muller y las italianas Bruni y Gabrielleschi. Al paso de la tercera vuelta (4.870 metros) la española pasaba por el arco tercera, pero ya en la vuelta, el fuerte ritmo de la cabeza le hizo bajar siete puestos. De Valdés remontó dos plazas para terminar dentro del Top 10. En la carrera trasera, lucha sin cuartel de la júnior Ángela Martínez, que llegó en vigesimoquinta posición.

"Tenía ganas de hacer este 10, iba a darlo todo. Hice un cambio de estrategia a mitad de carrera porque quería estirar un poco más el grupo, pero no ha podido ser y me ha costado bastante al final intentar llegar al top 10. El objetivo era un top 12, así que estoy súper contenta con el resultado y con el campeonato. Ha sido un inicio de temporada complicada tras no clasificarme para los Juegos, pero gracias al apoyo de mi entrenador, a mi psicóloga y mi familia, sigo adelante para llegar aquí rumbo a París 2024", valoró De Valdés en declaraciones a los medios de la Real Federación Española de Natación.