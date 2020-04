María Vicente: "A los 11 años fue el atletismo quien me escogió"

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La atleta española María Vicente compartió este sábado sus inicios en el atletismo, un deporte que la escogió y atrajo a los 11 años, y repasó una carrera prometedora que ya le ha dado títulos en categorías inferiores, con la confianza de asentarse en la absoluta.

La campeona del mundo y de Europa Sub-18 de heptatlón conversó a través de Instagram con el exatleta Juan Carlos Higuero, desde su casa por culpa de la pandemia de coronavirus. "Viendo lo que había pasado en China y en Italia, tengo amigos allí, me esperaba esto. Hay que ser fuertes y aguantar", dijo.

Lo primero que hará cuando termine el confinamiento será ir a ver a sus amigos, ya que se había mudado a San Sebastián y ahora, aun estando en Hospitalet, tampoco puede estar con ellos. "Hay que intentar seguir la rutina y hago lo que puedo", afirmó, antes de contar la anécdota de su inicio en las pruebas combinadas.

"Empecé a los 11 años, pero no lo escogí mucho (el atletismo), me escogió él a mí. Yo hacía ballet desde los tres años, había probado un montón de deportes y no me acababa de enganchar a ninguno. Mi madre desde pequeña me dijo que probara el atletismo, pero yo siempre había dicho que no, porque me pensaba que era solo correr. Un día mi madre y mi tía me engañaron, me dijeron que íbamos al cine y me llevaron a una pista de atletismo", contó.

"Una vez allí, que vi que había un montón de cosas diferentes que hacer, me puse a ello y la verdad es que me encantó. Me encantó todo cuando llegué a la pista, no sabía qué hacer. Al principio haces un poco de todo hasta que encuentras tu sitio. Llegó un momento en que nos hacían elegir y yo quería irme a todos. Yo no quería elegir, quiero hacerlas todas, no porque una fuera aburrida pero sí muy monótono y yo quería hacerlas todas", añadió.

La prometedora atleta de 19 años comentó los campeonatos que marcan su carrera hasta ahora, en especial el Mundial Sub-18 de Nairobi en 2017 y el Europeo un año más tarde en Gyor. "Fue mi primer torneo internacional. Durante la primera jornada me fue todo bastante bien y yo quería el oro. Llegó el desastre de la jabalina y quedaba el 800 y dependía de un segundo. Al final quedé primera y no recuerdo la llegada a meta, no me lo podía creer", confesó.

En el Europeo no solo se proclamó campeona de heptatlón sino también de triple salto, "un campeonato inolvidable". Ya en 2019, en Glasgow, participó en su primer torneo como absoluta, una sensación de estar con los mejores que tuvo en 2017 cuando recibió el Premio Princesa Leonor por sus actuaciones como Sub-18.

"Era el primer premio que me daban, con otras personas importantes del deporte español. Me sentí acogida y empecé a introducirme en el mundo del deporte absoluto español", confesó una María Vicente que sueña con la "triple corona", campeona del mundo, de Europa y olímpica.