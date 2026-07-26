María Vicente, Blanca Hervás y Sara Gallego dejan su firma en Málaga

María Vicente, Campeonato de España de Málaga - RFEA | SPORTMEDIA

MADRID 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La segunda jornada del 106º Campeonato de España de Atletismo dejó una tarde de grandes finales este sábado en el estadio Ciudad de Málaga, donde firmaron un importante regreso tras problemas físicos María Vicente y Sara Gallego, mientras que Blanca Hervás se llevó una emocionante final de 400 metros.

Vicente revalidó su título nacional en heptatlón, tercero para su palmarés, aunque no alcanzó un nuevo récord de España. La catalana acabó sexta la última prueba de los 800 metros para terminar en 6.174 puntos, cerca de su plusmarca de 6.304, sin el plus que necesitaba este sábado en la longitud, la jabalina y esas dos vueltas al estadio. El podio lo completaron Sofía Cosculluela (6.019) y Andrea Medina (5.775).

"Como todo ha sido un altibajo últimamente, estoy contenta. No me ha dolido nada, me quedo con puntos a seguir trabajando, pero contenta para seguir. No ha sido un año fácil. Estoy feliz de poder estar bien, seguir luchando y tener tres semanas más para entrenar de cara a Birmingham", dijo Vicente en declaraciones a la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

En cuanto al decatlón, Pol Ferrer (7.774 puntos), Pablo Roelas (7.702) y Pablo Gámez (7.589) formaron el podio en Málaga. Por otro lado, Hervás (52.31) saboreó su primer oro absoluto al aire libre con la fotofinish que determinó su victoria por una centésima sobre Paula Sevilla (52.32). Tercera fue Ana Prieto (53.00). En el 400 masculino, la juventud de Ángel González, tras su irrupción en Vallehermoso para ponerse líder del año, se hizo con el título (45.91) ante otras promesas como Asabu Pines y David García.

La tarde volvió a ser complicada para buscar mejores marcas o esas mínimas del Campeonato de Europa de Birmingham (Inglaterra), del 10 al 16 de agosto. La final de los 5.000 tuvo también esa pelea, que se llevó Marta Serrano para revalidar el título, su tercero con solo 23 años, ante una Irene Sánchez-Escribano que lo dio todo para ser segunda, en su regreso paulatino tras ser madre.

La final masculina de los 5.000 se la llevó Eduardo Menacho, en una loca carrera que quiso reventar Daniel Arce tras ganar el viernes los 3.000 obstáculos, a ocho centésimas de subirse al podio después de ir en cabeza y escapado mucho tiempo.

Además, Sara Gallego volvió a lo grande tras un calvario de lesiones, demostrando que sigue siendo la plusmarquista nacional para vencer en los 400 vallas y lograr su sexto título, igualando el récord de Miriam Alonso, con 55.78. En la final masculina, Jesús David Delgado cumplió con su favoritismo y su tercer oro seguido.

En triple salto masculino se impuso el vasco Eneko Carrascal (16,50), por muy poco ante Ramón Adalia (16,34) y Marcos Ruiz (16,28), mientras que Naiara Pérez estrenó palmarés en pértiga. Igualmente lo hizo Andrea Sales (66,10), a sus 19 años, pero tomando el relevo de Laura Redondo, quien cedió su racha de seis títulos seguidos en lanzamiento de martillo.

Además, la tarde tuvo el momento especial del homenaje de la RFEA a Orlando Ortega, quien fue reconocido con el 'Testigo de oro' de la Federación, con un galardón de manos de su presidente, Raúl Chapado, tras su exitosa carrera como subcampeón olímpico de 110 metros vallas en Río 2016, medallista mundial y europeo.