Mariano García: "Sabéis que me gusta dar espectáculo"

Mariano García, campeón del mundo de 1.500 en pista cubierta - RFEA | SPORTMEDIA

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Mariano García se mostró exultante después de su oro en el Mundial de atletismo en pista corta, dando "espectáculo" con una estrategia de darlo todo que le pudo costar el podio, pero con la que se vio más fuerte a cada vuelta.

"Sabéis que me gusta dar espectáculo. Me he llevado el oro. Me podía haber quedado sin el oro y sin el bronce muy fácilmente, pero sé que tenía mucha fuerza", dijo en declaraciones a la Real Federación Española de Atletismo, recogidas por Europa Press.

El murciano se proclamó campeón en Torun (Polonia) dominando de principio a fin la final del 1.500. "No me veía superior, había gente que me sacaba dos y tres segundos. Yo no tengo ya palabras. Me dedico a entrenar y estudiar, hacer lo mío, porque esto es un nuevo premio para mí y esperemos que no sea el último", afirmó.

"Sabía que se me podía escapar. He pegado un ataque muy largo, pero las fuerzas me han respondido bien. Cada vuelta me he sentido mejor, me quedaba menos y sabía que podía conseguirlo. A falta de una vuelta me he visto con fuerza, me he dicho de confiar en mí", añadió, citando al aficionado español para el Europeo de pista cubierta del próximo año que será en Valencia.