Mario Mola: "Compito como si lo logrado hasta ahora no hubiera sucedido"

Publicado 17/03/2019 10:32:30 CET

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El triatleta español Mario Mola confiesa tener las "mismas ganas" que cuando empezó, por lo que sigue compitiendo como si los tres Mundiales logrados "no hubieran sucedido" y, aunque está centrado en el de 2019, sabe que "por historia, edad y preparación" puede llegar en "mejores condiciones que nunca" para lograr medalla en Tokyo 2020.

"Sigo teniendo las misas ganas y esa misma presión a la hora de querer hacerlo bien, esa autoexigencia que uno se pone y compito como si lo logrado hasta ahora no hubiera sucedido, porque creo que es la única manera de seguir consiguiendo buenos resultados. Evidentemente, estoy muy contento de lo que he podido conseguir hasta ahora, pero soy consciente de que la única forma de seguir a esta forma es estar centrado y no pensar demasiado en el pasado, sino en el futuro", expresó Mario Mola en una entrevista a 'Europa Press'.

Y para tener esa ambición también ayuda que salgan rivales nuevos que "suponen una amenaza" y que "complican mucho la existencia". "Todo suma. Al final no es lo mismo la primera vez que disputas un Mundial que cuando llevas ocho o nueve años haciendo exactamente lo mismo. Pierdes un poco esa frescura y esa ambición, pero tienes que contrarrestarlo con otras cosas. Sin duda, el sacar el máximo de uno mismo es lo que acaba moviendo a uno", reconoció.

El mallorquín acaba de lograr su primer triunfo en el estreno de las Series Mundiales, encarrilando otro año que puede ser triunfal, aunque es "solo el comienzo". "De nada sirve estar muy bien ahora si no eres capaz de competir bien más adelante. Pero es una motivación muy grande haber empezado con una buena carrera e ir a favor, no ir a remolque", insistió.

El tres veces campeón del mundo (2016, 2017 y 2018) de momento solo quiere pensar en el Mundial de 2019, porque quiere "aprovechar cada oportunidad" que tiene de lograr un título. "Quién sabe si el año que viene puedo estar en las mismas condiciones y con la misma disposición. Hay que aprovechar el momento deportivo que estoy viviendo y poder entrenar y encontrarme bien", añadió.

"El año que viene ya tomaré un buen descanso antes de arrancar la temporada, a asegurar que todo vuelve a estar fresco, sobre todo la mente. Pero ahora hay que aprovechar para seguir mejorando y disfrutar cada prueba que dispute", remarcó refiriéndose al camino que le llevará a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Unos Juegos a los que "por historia, edad y preparación" pueda llegar en "mejores condiciones que nunca", tras su octavo lugar en Río de Janeiro 2016 y el decimonoveno puesto en Londres 2012. "Soy consciente de que todo puede pasar en una carrera de un día. Tengo la obligación de prepararme para ello lo mejor posible y a partir de ahí hacer de las circunstancias de carrera lo mejor posible para sacarle partido a mi mejor carrera a pie, que es donde acabaría decidiéndose la prueba", analizó de cara a sus opciones de medalla olímpica.

"Cada vez todo el mundo conoce más a los rivales y la gente es consciente de que si no estás nadando al cien por cien y pierdes 10-15 segundos en el agua puede ser perder la carrera. Lo vimos en Abu Dabi, hay cortes y la gente intenta jugar sus bazas en la bici, pero cada vez la gente está más preparada, el deporte es más competitivo. Por eso hay que intentar ser lo más sólido y consistente posible para no perder la oportunidad de disputar carreras", apuntó un Mario Mola que destaca por su carrera a pie, aunque empezó nadando a los 5 años.

"De hecho, es la modalidad que más me cuesta, pero curiosamente fue con la que empecé. Al final uno tiene facilidad para algunas cosas y otras le cuestan más. En mi caso, pese a haber nadado siempre, para lo que he tenido más facilidad es para correr. Pero es cierto que a lo mejor si no hubiera nadado toda mi vida, o desde pequeño, a día de hoy no podría estar compitiendo a máximo nivel en triatlón. Agradezco el haber tenido esa infancia en el agua y ahora tener la facilidad para correr", confesó sobre su infancia.

Mario Mola procura cambiar "lo mínimo posible" respecto a sus inicios. "Intento sacar el máximo partido a cada día, a cada competición, porque el deporte tiene fecha de caducidad, y más un deporte como el nuestro, donde la exigencia física es máxima", agregó.

"La experiencia de las carreras es algo que le va dando a uno tranquilidad y seguridad, igual en eso he cambiado respecto al pasado, pero intento que aquellos cambios sean cosas positivas y que me lleven delante, en lugar de ser cambios que lo separen a uno de la realidad de nuestro deporte", finalizó el balear.