Marta Domínguez e Iker Pajares lideran a España en el Campeonato de Europa de Squash

BARCELONA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los jugadores de squash Marta Domínguez e Iker Pajares lideran las opciones de la selección española para aspirar a medalla en el Campeonato de Europa, que se disputará del 20 al 23 de agosto en Chartres (Francia) y en el que el equipo nacional tendrá hasta ocho representantes que buscarán confirmar el "mejor momento" de la selección española en un deporte que será por primera vez olímpico en Los Ángeles 2028.

Domínguez llega a este Europeo en un gran estado de forma después de haber logrado la medalla de bronce en los recientes Juegos Mundiales de Chengdú (China). La jugadora gallega comenzará como cabeza de serie del 5/8, habiendo sido sexta en la pasada edición y cuarta en el torneo celebrado hace tres años.

Además de Domínguez, la selección española contará con Cristina Gómez, vigente campeona nacional, quien parte como cabeza de serie del 9/16, al igual que Sofía Mateos. Mientras que Noa Romero llega tras una gira australiana en la que ha sumado un total de cuatro títulos PSA, está situada como cabeza de serie del 17/32.

En el equipo masculino, Pajares se presenta como la principal referencia. El pentacampeón de España y medallista de bronce en el último Campeonato de Europa, buscará un nuevo éxito partiendo como cabeza de serie 3/4. Mientras, Edmon López e Iván Pérez, números tres y cuatro nacionales, respectivamente, parten en los puestos 9/16, con el más joven del grupo, Hugo Lafuente, arrancando como 17/32.

Este Campeonato de Europa se disputará tres años antes de que el squash se estrene como deporte olímpico en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Un hecho que motiva aún más a todos los jugadores de cara a obtener un buen resultado que les permita estar entre los clasificados para la cita olímpica.

"No contábamos con ser olímpicos y ahora sería un sueño estar en los Juegos. Es un trabajo de años y la idea es hacerlo bien en cada torneo para tener buenos resultados y luego poder estar ahí", aseguró Domínguez en la presentación del equipo nacional celebrada este lunes en el Polideportivo de la Luz de Tres Cantos en Madrid.

Una designación que llega en el "mejor momento" del squash español. "Es el mejor momento del squash español, ahora somos muchos, hay más atención mediática, el deporte es más televisivo y en los próximos años vamos a tener mucha exposición mediática", manifestó Pajares, quien espera obtener un gran resultados en este Campeonato de Europa.

A nivel general, el egipcio Mostafa Asal es el número uno y es uno de los grandes favoritos y quien peleará con otros como el neozelandés Paul Coll y los hermanos Mohamed y Marwan ElShorbagy. Mientras que en el cuadro femenino, la egipcia Nouran Gohar defiende título con su compatriota Nour El Sherbini como gran rival, con siete títulos mundiales en su palmarés.