Marta Ortega presenta el DS-7 Chrono Padel Edition de Certina.

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La jugadora de pádel Marta Ortega y la marca relojera Certina han presentado el modelo DS-7 Chrono Padel Edition, un cronógrafo deportivo, elegante y con estilo ya disponible desde este mayo diseñado en colaboración con la número 6 de la clasificación del World Padel Tour con tecnología Precidrive.

La esfera negra presenta resultados precisos de cronometraje deportivo en un formato claro y fácil de leer: la esfera del reloj y la indicación de las décimas de segundo están enmarcadas por un círculo verde, y las agujas de las horas y minutos y los índices presentan reflejos Super-LumiNova.

La caja de acero inoxidable con revestimiento de PVD negro enmarca una esfera de fibra de carbono, el mismo material utilizado en la raqueta de pádel de Marta Ortega, y el detalle en la esfera resalta aún más la conexión con el pádel, pues aparece una pequeña pelota de pádel en las 6 horas.

"Somos grandes admiradores de Marta y del pádel, y es un privilegio y un placer trabajar con ella. Estoy muy contento con el resultado de nuestra colaboración. El nuevo DS-7 Chrono Padel Edition de Marta Ortega rinde homenaje al empuje, la determinación y el extraordinario éxito de La Doctora. Con su personalidad extrovertida y dinámica, es una fantástica embajadora de Certina, y del pádel", manifestó Marc Aellen, director general de Certina.

La propia Marta Ortega se declaró "encantada" de ver el DS-7 Chrono Padel Edition con su nombre. "Me lo he pasado genial trabajando con el equipo creativo de Certina. Son tan comprensivos y se preocupan tanto por la excelencia que no se me ocurre un socio mejor. Llevaré mi nuevo Certina con mucho orgullo", señaló.

Certina apoya el pádel desde 2021, y Marta Ortega es su embajadora desde 2023. De 27 años, es la número 6 del ranking, pero está decidida a recuperar el número 1 del mundo que conquistó, por primera vez, en 2019. Con su firma grabada en el fondo de la caja, la relojera suiza y la estrella del pádel están dispuestos a dejar su huella en el cronometraje deportivo de precisión.