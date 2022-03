Marta Pérez: "Quiero competir en 3.000 y 1.500 porque me siento una atleta diferente"

"No ser finalista en Belgrado no sería un fracaso"

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La española Marta Pérez confiesa que una de las razones para doblar en el Mundial de Atletismo en Pista Cubierta de Belgrado, compitiendo en la prueba de 3.000 y 1.500 metros, es porque se siente "una atleta diferente", impulsada por su noveno puesto en los Juegos de Tokyo 2020 y asegurando que llega a la importante cita con "mucha confianza" y "todas las expectativas del mundo".

"Soy bastante realista y mi papel en un Mundial es intentar ser finalista, pero es que en verano hay Europeo y para mí, desde que corrí los Juegos, mi ilusión es entrenar con el objetivo de hacer una medalla y quiero llegar a Munich en un estado de forma brutal. Haber planteado querer estar en la final del 1.500 y el 3.000 tiene mucho que ver con que yo me veo como una atleta diferente", explicó Marta Pérez en una entrevista a Europa Press.

La soriana llega "bien" al Mundial que empieza este viernes, después de sufrir algunas molestias y decidir ser más conservadora. "Es un momento diferente al verano, los Juegos fueron como una situación muy especial porque llevábamos mucho tiempo esperándola. Ahora en invierno igual no estás tan fina, pero este año he entrenado muy bien en cubierta y estoy con confianza", aseguró.

"Ha habido gente que ha necesitado parar del todo después de los Juegos. Este Mundial es un poco tarde, pero yo he querido prepararlo y creo que parte del estado de forma que tengo ahora tiene que ver con lo bien que estaba en verano. Hay cierta solidez que tiene que ver con que no paré tantísimo. Vamos con todas las expectativas del mundo y queremos hacer la mejor competición, pero es verdad que en el verano también hay un Europeo que es importantes", señaló.

"QUIERO DISFRUTAR DE DOS FINALES DE UN MUNDIAL"

Y en Belgrado Pérez doblará compitiendo en 3.000 y 1.500 en un intervalo de poco más de 24 horas. "Se me planteó la oportunidad y me daba mucha pena no hacer el 3.000. Mis expectativas son las mismas que si solo hiciera una, porque en ninguna de las dos pruebas estoy en posición de medalla, ni cerca. Quiero ser finalista en las dos, espero poder disfrutar de dos finales de un Mundial, que no he estado nunca", reveló.

"No ser finalista no sería un fracaso, porque estoy bien, no competir bien sí sería un fracaso. En 1.500 puedes hacerlo muy bien y quedarte cuarta de tu serie y quedarte fuera de la final. Igual has competido bien y te quedas fuera, en el 3.000 sí dependes de las piernas que tengas. Todo dependerá de la carrera que sea. Al no estar en la lucha por medalla ni tener esa expectativa no es un fracaso no conseguir el objetivo", relató Marta Pérez.

Pero la atleta española, novena en el 1.500 en los Juegos de Tokio, admite que ha sufrido una transformación y un crecimiento que ahora sí se ven en los resultados. "Ahora me veo con opciones de medalla en el Europeo porque fui novena en los Juegos. Yo llegué con una buena marca en los Juegos y en la Diamond League quedé cuarta. A nivel objetivo he dado un salto de calidad, a nivel de entrenamientos llevaba dos años muy buenos, pero a nivel objetivo ha sido ahora", celebra.

Sobre ese proceso del deporte de alto nivel, Pérez apuntó que disfruta "muchísimo la competición y si es importante más". "Hay ocasiones que sí he llegado a algún campeonato con un nivel de estrés y presión... Y más que nada es el que te pones tú. Y dentro de que disfruto la competición, tu día a día es el proceso, bajar a entrenar, acumular, es tu rutina. Si disfrutas todos los días es mucho mejor que si tienes que esperar a disfrutar el 25 de agosto en Munich", detalló en referencia al próximo Europeo.

Finalmente, Marta Pérez aplaude el aumento, de nuevo, del número de aficionados que se interesan por el atletismo en España. "Los Juegos siempre hacen despertar al amante del deporte en general y hemos estado dos años parados. Y además el equipo lo está haciendo muy bien. Cuando tienes más gente compitiendo por las medallas te sientes más cercano y eso influye, la cantidad influye. Es un buen equipo, no sé qué posibilidades, pero es un buen equipo", concluyó.