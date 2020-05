Mayweather niega los rumores sobre su vuelta: "Estoy retirado y amo la vida que llevo"

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El exboxeador estadounidense Floyd Mayweather Jr. ha negado este sábado los rumores que aparecen en la prensa de su país sobre una posible vuelta a la competición, al recordar que está "retirado" y "ama" la vida que lleva desde que colgara los guantes en 2017.

"No pelearé con (Adrien) Broner, son solo rumores. Ya soy viejo, muchos boxeadores no saben cuándo poner fin a su carrera. Incluso si vuelvo, será sólo para el entretenimiento, negocios, no boxeo profesional. Estoy retirado y amo la vida que llevo", dijo Mayweather en declaraciones a 'Fight Hype'.

"Quiero entrenar a otros boxeadores y divertirme. Pero si veo la oportunidad de divertirme un poco y ganar otros 600 millones de euros, ¿por qué no?", bromeó el americano. "Tendría que valer la pena, estar en contra de alguien que tiene un país detrás (...) No quiero agotarme contra los luchadores jóvenes", añadió el exboxeador de 43 años.

'Money' ha salido en dos ocasiones de su retiro. En la primera, tras anunciar su marcha en 2007, regresó para enfrentarse al mexicano Juan Manuel Márquez; volvió a retirarse en 2015 tras vencer a Andre Berto y regresó para combatir con McGregor en 2017.

El excampeón estadounidense, que cuenta con una marca de 50-0 en su carrera, solo participó en un combate de exhibición a finales de diciembre de 2018 en Japón, contra la estrella de kickboxing japonés Tenshin Nasukawa. Además, a finales de 2019 anunció que volvería a competir este año, pero sin desvelar sus planes, los cuales fueron cancelados por el coronavirus a finales de marzo.