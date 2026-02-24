Mayweather saldrá de su retiro para una revancha con Pacquiao

Floyd Mayweather y Manny Pacquiao - DPA/EUROPA PRESS

LONDRES, 24 Feb. (dpa/EP) -

El exboxeador estadounidense Floyd Mayweather se enfrentará al filipino Manny Pacquiao en una revancha del combate más lucrativo de la historia, que tendrá lugar en Las Vegas el 19 de septiembre.

Netflix retransmitirá la segunda entrega de su rivalidad, que se celebrará en el Sphere de Las Vegas, en lo que será el primer combate profesional del boxeador de 48 años desde 2017.

Los dos boxeadores más destacados de su generación se enfrentaron en la 'Pelea del siglo' en 2015, en la que Mayweather se alzó con una victoria por puntos unánime y retuvo los títulos mundiales de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA), el Consejo Mundial de Boxeo (WBC) y la Organización Mundial de Boxeo (WBO).

Fue el evento más taquillero de este deporte, con unos ingresos que, según se informa, rondaron los 600 millones de dólares -unos 509 millones de euros-. "Ya peleé y vencí a Manny una vez. Esta vez el resultado será el mismo", afirmó Mayweather, que tiene un récord de 50-0.

Pacquiao, de 47 años, ha seguido en activo mucho después de la retirada profesional de Mayweather, y su última pelea fue un empate mayoritario contra el campeón de peso welter del CMB, Mario Barrios, en julio, también en Las Vegas. "Floyd y yo dimos al mundo la que sigue siendo la pelea más importante de la historia del boxeo", declaró Pacquiao.

"Los aficionados han esperado lo suficiente, se merecen esta revancha, y ahora será aún más grande, ya que se retransmitirá en directo a nivel mundial por Netflix. Quiero que Floyd viva con la única derrota de su historial profesional y recuerde siempre quién se la infligió. Como siempre, dedico este combate a mis compatriotas filipinos de todo el mundo y a llevar la gloria a Filipinas", añadió.