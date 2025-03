Mbappé invierte en el equipo francés de SailGP

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Coalition Capital, propiedad del delantero del Real Madrid Kylian Mbappé, ha anunciado este viernes su inversión en el France SailGP Team, equipo francés del Mundial de SailGP, el circuito de regatas de alta velocidad y alta tecnología que se disputa entre países.

Además, la asociación 'Inspired by KM' (IBKM) de Mbappé se convertirá en el socio benéfico oficial del equipo francés, lo que busca ampliar "el alcance global" de la fundación e "inspirar a jóvenes a través del poder del deporte".

"Estamos emocionados de embarcarnos en esta nueva aventura con el France SailGP Team, junto a Accor y otros inversores. También me enorgullece que IBKM tenga la oportunidad de involucrar a más jóvenes en todo el mundo gracias a esta colaboración", señaló Mbappé.

"A través de Inspired by KM, quiero llegar a los jóvenes de todo el mundo y darles la fuerza para creer en sus sueños. Con nuestro programa We Care for All, brindamos apoyo concreto y esperanza a quienes más lo necesitan. Juntos, estamos construyendo un futuro en el que cada joven pueda escribir su propia historia y alcanzar la excelencia", continuó.

El CEO de SailGP, Sir Russell Coutts, se mostró "emocionado" de dar la bienvenida a Kylian Mbappé a la "creciente familia de socios e inversores en SailGP". "Es, sin duda, uno de los deportistas más influyentes de nuestro tiempo y una inspiración para los aficionados al deporte en todo el mundo", manifestó.

La noticia se produce en medio de la incorporación de dos nuevos equipos, Mubadala Brazil y Red Bull Italy, y la venta de otros. Así, Coalition Capital se une al consorcio de inversores que respalda al France SailGP Team, ahora completamente de propiedad y gestión privada. El equipo está liderado por el piloto Quentin Delapierre, olímpico francés y regatista de la Copa América.

El equipo francés es gestionado por K-Challenge, la primera plataforma sport-tech que reúne a expertos franceses en vela internacional, bajo la dirección de sus co-CEOs, Bruno Dubois y Stephan Kandler. Accor, uno de los principales grupos hoteleros del mundo, desempeñó un papel clave en la creación de esta alianza, ya que apoya tanto la liga global SailGP como el France SailGP Team y la asociación IBKM desde 2024.

Fundado en 2019 por Sir Russell Coutts, cinco veces ganador de la Copa América de vela, y Larry Ellison, fundador de Oracle, SailGP cuenta con la participación de 12 equipos nacionales que compiten a bordo de catamaranes F50 idénticos.

El Mundial de SailGP regresa este fin de semana con el Gran Premio de Los Ángeles, ciudad en la que el equipo español ganó en la cuarta temporada su primer volante. Después, el campeonato viajará a San Francisco (Estados Unidos), donde los 'Gallos' se proclamaron campeones de la cuarta temporada.