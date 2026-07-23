Las medallas de Málaga miden al atletismo español antes del Europeo

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MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El estadio Ciudad de Málaga acoge desde este viernes y hasta el domingo el Campeonato de España de Atletismo en su 106ª edición, una cita señalada por los títulos nacionales y, en este verano, por la puesta a punto y los últimos billetes para el Europeo.

La cita en tierras andaluzas, presentada este jueves con el concejal delegado de Deporte, Borja Vivas, y el presidente de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), Raúl Chapado, prueba el estado de forma de un atletismo español que, como cada año, tratará de ampliar su representación y éxito en una cita internacional, pese a las bajas de los triplistas Ana Peleteiro y Jordan Díaz, y de Thierry Ndikumwenayo.

"Estamos viviendo un momento brillante para nuestro atletismo y afrontamos el próximo Campeonato de Europa de Birmingham con la posibilidad de alcanzar cifras históricas de participación. Todo ello es gracias al trabajo diario de nuestros deportistas, entrenadores, clubes y de todas las personas que hacen crecer el atletismo cada día", recordó Chapado.

Málaga capital, que será sede del Nacional absoluto al aire libre por cuarta ocasión, reúne a los mejores para despejar las últimas dudas sobre el Europeo de Birmingham (Inglaterra), del 10 al 16 de agosto. Además, los títulos nacionales motivan por sí solos a un amplio cartel que contará con los mejores atletas del año, ya que solo faltarán Santiago Catrofe (5.000m) y Águeda Marqués (1.500m).

Mohamed Attaoui, líder de 1.500 estará en el 800; Gerson Izaguirre, líder del decatlón, competirá en los 110 metros vallas; y Jaël-Sakura Bestué, colíder de los 100, correrá el 200. La velocidad femenina será uno de los grandes atractivos, ya que el Campeonato de España ha tenido seis ganadoras distintas en las seis últimas ediciones, algo parecido que en la pértiga masculina.

En cuanto al dominio destacan Belén Toimil, en peso, y Laura Redondo, en martillo, con seis oros consecutivos. Cuatro victorias consecutivas tienen Marta García en 5.000 metros y Una Stancev en altura, mientras que Quique Llopis en 110 metros vallas, Daniel Arce en obstáculos y Diego Casas en disco, son triple vigentes campeones.

Óscar Husillo sorprendió hace dos años en La Nucía y, a sus 32, quiere un noveno título nacional en los 400, como confesó en el acto de presentación este jueves. Además, Málaga disfrutará de los reyes mundiales de la marcha, María Pérez y Miguel Ángel López, un elenco de estrellas y medallistas que encabezan también Sara Gallego, Jael Bestué, Mohamed Attaoui, Mariano García y Adrián Ben.