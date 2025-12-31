Lo mejor del deporte masculino español en 2025

De izquierda a derecha y de arriba abajo: Marc Márquez, Carlos Alcaraz, Alex Palou, Andrés Temiño y Rafa Lozano Jr. - EUROPA PRESS

MADRID 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El deporte español tuvo un positivo año en categoría masculina liderado por el tenista murciano Carlos Alcaraz, el piloto de motos catalán Marc Márquez o mostrando poderío en el polideportivo. Resumimos algunos de los éxitos más destacados de este 2025 a punto de acabar.

Sin lugar a dudas, uno de los grandes protagonistas de este año fue Carlos Alcaraz. El tenista de El Palmar continuó siendo uno de los grandes dominadores del circuito y, en un gran mano a mano con el italiano Jannik Sinner, sumó dos 'Grand Slam' más a su palmarés, Roland Garros, donde defendió título en una épica final ante su gran rival para levantar el trofeo por segunda vez, y el US Open, que conquistó, por segunda vez también, ante Sinner para acumular ya seis.

Además, también jugó la final de Wimbledon y la del Masters, perdidas ante el de San Candido, y sumó seis títulos más para acabar el 2025 como número uno del mundo. Igualmente hay que destacar al veterano Marcel Granollers, que ganó sus dos primeros 'grandes' en dobles, Roland Garros y el Abierto de los Estados Unidos, junto al argentino Horacio Zeballos.

El 2025 trajo igualmente el regreso al primer plano de Marc Márquez. El de Cervera hizo bueno su fichaje por el equipo de fábrica de Ducati y conquistó seis años después el Mundial de MotoGP para sumar ya nueve títulos mundiales, siete de la categoría 'reina', e igualar a Valentino Rossi. Nadie pudo inquietar al catalán, absoluto dominador con once victorias los domingos, y 14 al Sprint, con siete dobletes consecutivos para acabar con 88 puntos de ventaja sobre su hermano Álex, el único que trató de tutearle.

El mundo de las motos trajo también otras alegrías como la del título mundial en la categoría de Moto3 del andaluz José Antonio Rueda (KTM), con susto final tras un grave accidente en Malasia, y la ampliación de la leyenda de Toni Bou, que amplió a 38 sus títulos mundiales tras ganar de nuevo los campeonatos de X-Trial y al aire libre.

Y el de las cuatro ruedas tuvo un protagonista por encima de todos. Alex Palou se proclamó campeón de la IndyCar por cuarta ocasión, y tercera consecutiva, y además hizo historia al ser el primer español en ganar las prestigiosas 500 millas de Indianápolis. No hubo tanto brillo en la F1, aunque Carlos Sainz (Williams) sumó tres podios gracias a terceros puestos, dos en carreras de domingo y uno al Sprint.

Pasando ya más al polideportivo, el atletismo demostró que está en un nivel muy alto y aportó medallas en las tres principales citas del año. En la más importante, el Mundial al Aire Libre de Tokio dio el bronce de Paul McGrath en los 20 kilómetros marcha, mientras que en el Campeonato del Mundo de Pista Cubierta también hubo un bronce de Elvin Josué Canales en 800 m. En el Europeo Indoor de semanas antes, el relevo 4x400 formado por Markel Fernández, Manuel Guijarro, Óscar Husillos y Bernat Erta se proclamó subcampeón continental, y el saltador Lester Lescay se colgó el bronce en longitud.

Además, a final de año, en el Campeonato de Europa de Campo a Través, Thierry Ndikumwenayo conquistó el título individual para liderar también al oro por equipos. No fueron los únicos éxitos colectivos ya que en el novedoso Europeo de Ruta, España fue subcampeón de medio maratón gracias a Jorge Blanco, Carlos Mayo, Javier Guerra, Jorge González, Nassim Hassaous y Pablo Sánchez, y de 10K con Jesús Ramos Juan Antonio Pérez, Ilias Fifa y Abdessamad Oukhelfen. En la Copa de Europa de Marcha por Equipos, a los éxitos individuales de McGrath, oro en 20 kms, y Miguel Ángel López, bronce en 35, se unieron el oro por equipos en 20 kms y la plata por equipos en 35.

Otro deporte con mucho aroma olímpico como la piscina trajo un buen botín de medallas, empezando por el final de 2025 en el Europeo de Piscina Corta con los oros de Carles Coll (200 braza) y Hugo González (200 estilos) y el bronce del relevo 4x50 estilos (Iván Martínez, Carles Coll, Hugo González y Sergio de Celis).

En cambio, en los Mundiales, las alegrías vinieron de la artística con Dennis González, plata en solo técnico y luego oro en dúo libre con Iris Tió y plata en dúo técnico con Mireia Hernández), y en los saltos de gran altura con una plata histórica de Carlos Gimeno. En los Europeos de Natación Artística, González sumó oros en los dúos con Tió y Hernández y el bronce en solo técnico, mientras que Jordi Cáceres conquistó el título en solo libre.

El año trajo otros logros relevantes como el de Andrés Temiño, histórico campeón del mundo de arco recurvo individual y por parejas junto a Elia Canales, el del ciclista Albert Torres, oro mundial en la modalidad de omnium del ciclismo en pista, la histórica plata del boxeador Rafael Lozano Jr en 55 kilos de unos Mundiales que dejaron también un bronce de Enmanuel Reyes Pla en 90 kilos, u otra plata mundial más del tirador Andrés García en foso olímpico.

Además, Oriol Cardona se proclamó campeón del mundo de sprint en esquí de montaña y ganó la plata en el relevo mixto junto a Ana Alonso en un deporte que se estrenará en el programa olímpico de los Juegos de Invierno en 2026.

PIRAGÜISMO Y VELA APORTAN

El piragüismo, el deporte español más laureado a nivel olímpico, tuvo otro año brillante tanto en la disciplina de Sprint como la de Eslalon. En la primera, en el Europeo, hubo oro de Pablo Graña (C1 200), platas de Alex Graneri (K1 500) y Daniel Grijalba-Adrián Sieiro (C2 500), y bronce de Carlos Arévalo (K1 200), y, en el Mundial, platas de Daniel Grijalba, Martín Jácome, Manuel Fontán y Adrián Sieiro (C4 500), Jaime Duro (C1 5000) y Pablo Graña (C1 200), y bronces de Alex Graneri (K1 500) y Adrián del Río, Álex Graneri, Carlos Arévalo y Rodrigo Germade (K4 500). En el Europeo de Eslalon, Miquel Travé fue campeón en K1 y por equipos junto a David Llorente y Pau Echaniz, mientras que en el Mundial sólo hubo la plata de Llorente en kayak cross.

Y el segundo deporte más laureado a nivel olímpico, la vela, también aportó con especial mención para la pareja formada por Jordi Xammar y Marta Cardona, campeones del mundo y de Europa de 470. Diego Botín y Florian Trittel se colgaron otro oro, mundial, en 49er, clase en la que Martín y Jaime Wizner fueron campeones de Europa.

Por otro lado, el escalador Alberto Ginés fue protagonista en este 2025 por conquistar la Copa del Mundo de Dificultad, mientras que el remo dio medallas tanto en su modalidad más conocida, con el bronce europeo de Jaime Canalejo y Javier García en dos sin timonel, como en la nueva olímpica de mar, con Ander Martín siendo plata europea y mundial en 'beach sprint'. En surf, Nicolás García logró el título continental en Longboard y Luis Díaz se colgó el bronce en surf.

La halterofilia, con las tres platas de Marcos Ruiz en el Europeo, la esgrima, con el bronce continental en florete de Carlos Llavador, el karate, con las platas en el Europeo en kata de Raúl Martín y del equipo formado por Martín, Salvador Balbuena, Iván Martín y Alejandro Galán, el squash, otro nuevo deporte olímpico en 2028, con el bronce continental de Iker Pajares, o la gimnasia aeróbica, con Miquel Mañé logrando un bronce en el Campeonato de Europa, también aportaron a este medallero polideportivo.

Finalmente, en el Campeonato del Mundo de Multideporte de Pontevedra, Antonio Benito se llevó el oro en triatlón de larga distancia, Damián Suárez, la plata en acuatlón, y Kevin Tarek Viñuela y Antonio Serrat, bronces en triatlón cros y duatlón, respectivamente, y en la modalidad de trial del ciclismo, Alejandro Montalvo fue oro mundial y europeo, Eloi Palau subcampeón del mundo, y Borja Conejos bronce continental.