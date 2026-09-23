Los mejores palistas del mundo de pickleball disputarán el I PPA Tour Europe en Barcelona. - PPA TOUR EUROPE BARCELONA

BARCELONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los mejores palistas del mundo de pickleball, uno de los deportes de mayor crecimiento internacional, se enfrentarán, desde este miércoles y hasta el próximo domingo en el Tennis Despí de Barcelona, en la primera edición del PPA Tour Europe, según anunciaron sus organizadores en la presentación oficial del torneo.

Al acto asistieron Grayson Goldin, jugador profesional del PPA Tour; Francesc Vives, concejal del Ayuntamiento de Sant Joan Despí; Katherina Preis, European Tour Director del PPA Tour Europe; Chris Patrick, presidente de la Professional Pickleball Association (PPA); Albert Escofet, CEO de Smash y promotor del PPA Tour Europe; y Raquel Amaro, una de las mejores jugadoras europeas de pickleball, Top 5 continental y miembro de la selección española que competirá en el próximo Mundial.

El pickleball es uno de los deportes de mayor expansión del pickleball, deporte de pala que combina elementos del tenis, el bádminton y el tenis de mesa y que se juega en una pista de dimensiones reducidas, con una pala sólida y una pelota perforada. Según la Sports&Fitness Industry Association (SFIA), 24,3 millones de estadounidenses practicaron pickleball en 2025, frente a aproximadamente 4,2 millones en 2020.

El crecimiento también se ha extendido a Europa, Asia y otros mercados, donde están apareciendo nuevas pistas, circuitos profesionales y estructuras competitivas. La Professional Pickleball Association (PPA Tour) es uno de los principales circuitos profesionales internacionales de pickleball y reúne a jugadores de élite de todo el mundo.

La llegada del circuito a España se produce de la mano de Smash Pickleball Agency, responsable del desarrollo del PPA Tour Spain y parte del proyecto PPA Tour Europe. El nuevo circuito europeo que contempla 20 pruebas en nueve países, creando una estructura competitiva internacional y conectando el talento europeo con el circuito global.

El P250 Barcelona Open es la primera prueba del PPA Tour Europe y abre una temporada que acerca a España a la competición profesional internacional de pickleball. Entre las grandes figuras que jugarán en Barcelona destacan los estadounidenses Grayson Goldin y Zane Navratil, la canadiense Hannah Blatt y la española Judit Castillo.

La expansión internacional del pickleball también quedó reflejada en el reciente Pickleball World Cup 2026, celebrado en Da Nang, Vietnam. El campeonato reunió a selecciones de distintos continentes y contó con la participación de España.

Según los datos facilitados por la organización del evento, el Mundial reunió a 64 países y registró una asistencia superior a 7.500 espectadores en un solo día, cifras que ilustran la creciente dimensión internacional y el interés que está generando este deporte.