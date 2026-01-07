Melilla acogerá los Juegos del Agua 2026 organizados por ADESP

Archivo - Imagen de recurso de una nadadora. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - Archivo

La Asociación del Deporte Español (ADESP) organizará en Melilla los Juegos del Agua 2026, evento de deportes acuáticos con más de 3.000 competidores, jueces y técnicos representando a todas las Federaciones Deportivas Españolas de Deportes de Agua en torno a un programa de actividades nacionales e internacionales.

La ciudad autónoma se convertirá en el epicentro del deporte acuático durante tres semanas del próximo mes de octubre con la celebración de Campeonatos de Europa, Campeonatos de España y Copas de España en distintas disciplinas, consolidando la cita como una de las más relevantes del calendario deportivo nacional en este nuevo año.

Las Federaciones participantes serán las de Natación, Piragüismo, Triatlón, Surfing, Vela, Motonáutica, Actividades Subacuáticas, Remo, Salvamento y Socorrismo, Pentatlón Moderno, Esquí Náutico y Wakeboard y Pesca.

Así, ADESP refuerza su apuesta por el deporte sostenible y por la promoción conjunta del Deporte Federado Español, generando un enorme impacto económico, social y turístico en Melilla y en el entorno del Mediterráneo.

Miguel Ángel Fernández Bonnemaison, consejero de Deporte de Melilla, ha afirmado que organizar estos Juegos "supone todo un hito" para sus ciudadanos y el Ejecutivo autonómico. "Ya he dicho en alguna ocasión que marcamos un punto de inflexión importante y dimos un salto de calidad con la celebración del Campeonato de Europa de triatlón en 2025", ha añadido.

"Esto es consecuencia de esa exitosa organización, de esa profesionalidad, que desde la ciudad autónoma exportamos al mundo del deporte. La proyección de la imagen de Melilla será excepcional", ha subrayado Fernández Bonnemaison.

Luego José Hidalgo, presidente de ADESP, ha indicado que estos Juegos "son un magnífico ejemplo del potencial del deporte español" cuando se trabaja unido. "Este evento no sólo servirá para celebrar la excelencia deportiva, sino también para proyectar la imagen de Melilla como un destino único, capaz de acoger competiciones de primer nivel y de conectar el deporte con el desarrollo turístico y social", ha agregado.

"Desde ADESP seguiremos impulsando proyectos que refuercen la colaboración entre Federaciones", ha zanjado sobre unos Juegos que serán la tercera competición multideportiva que organice ADESP tras los Juegos Nacionales de Combate celebrados en La Nucía (Alicante), el pasado año, y los primeros Juegos del Agua celebrados en la Región de Murcia en 2022.