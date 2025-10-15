El Metropolitano, sede de entrenamiento oficial de los Miami Dolphins en Madrid

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Riyadh Air Metropolitano será la sede de entrenamiento oficial de los Miami Dolphins entre el 12 y el 15 de noviembre en su visita a Madrid, de cara al encuentro que disputará la franquicia de Florida y los Washington Commanders el 16 de noviembre en el Estadio Santiago Bernabéu.

Los Miami Dolphins entrenarán en el feudo rojiblanco a puerta cerrada y realizará sus actividades oficiales durante esa semana en el recinto rojiblanco, según el comunicado del club de la capital española.

"Durante su estancia en Madrid, el Metropolitano se adaptará a las necesidades y dimensiones del terreno de juego de fútbol americano, modificando sus líneas del campo, postes de anotación y espacios interiores para acoger vestuarios, gimnasio y el centro de prensa", informó el Atlético de Madrid.