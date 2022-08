Miguel Ángel López: "He saboreado como nunca la victoria en un gran campeonato"

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Miguel Ángel López se mostró "muy feliz" por conseguir el oro europeo en la prueba de 35 kilómetros marcha -en la cita que se está disputando en Múnich- y aseguró que pudo "saborear como nunca" el triunfo en un gran campeonato, además de relatar el ataque crucial para dejar a sus rivales atrás.

"Es un sueño ganar de esta manera, no lo tenía previsto, obviamente, pero uno sale a competir siempre de la mejor manera posible y no se imagina ganar así. Un triunfo de este tipo es algo con lo que todo el mundo sueña porque se sufre menos", dijo en declaraciones a la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

"El primer ritmo ha sido lento y no me interesaba, sobre todo por el corredor sueco, que era muy peligroso pero me he decidido y he puesto un ritmo muy fuerte. Eso me intesaba y es verdad que ha sido duro hasta esos 30 kilómetros en solitario, pero bien", reconoció López.

En ese momento, el atleta español entendió que tenía el oro muy cerca. "A partir de que pasaban los kilómetros ya veía diferencias y te confías un poco más. Puedes desfallecer o que pase algo extraño -un tirón, un calambre- pero cada vez me encontraba mejor y he podido saborear como nunca la victoria en un gran campeonato", apuntó.

"Se lo dedico a mi mujer y a mis hijos. Se hace difícil estar sin ellos, preparar todo esto sin ellos, y también para el resto de mi familia porque son el grandísimo apoyo que uno tiene cuando las cosas no van bien y a todo el mundo que tengo conmigo", finalizó sin olvidar a entrenadores, psicólogos, preparadores, etc.