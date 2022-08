Miguel Ángel López y Raquel González, oro y plata en 35km marcha en los Europeos

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El marchador español Miguel Ángel López es el nuevo campeón de Europa de los 35 kilómetros marcha tras brillar en la prueba de este martes en los Europeos de atletismo de Múnich 2022, con el también español Manuel Bermúdez en una meritoria cuarta posición, mientras que Raquel González se colgó la medalla de plata en la prueba femenina.

Miguel Ángel López, a sus 34 años, vuelve a ser campeón europeo después de ganar ya el oro continental en Zúrich (Suiza) en 2014, entonces en la modalidad de 20 kilómetros marcha, la misma especialidad en la que se proclamó campeón del mundo en Pekín (China) en 2015.

"Ha sido una carrera muy buena y a la par muy difícil, escaparse de inicio no es fácil. Se ha salido a un ritmo muy lento y no me interesaba, he puesto un ritmo bastante rápido. He salido bien, con fuerza, y lo he podido mantener", aseguró el campeón europeo tras la carrera en declaraciones a los medios del campeonato.

Desde entonces, el murciano no pudo volver a saborear una medalla en ninguna de las distancias de la marcha. Hasta este martes, cuando rompió la carrera con una exhibición que incluso le permitió abrazarse a su entrenador, José Antonio Carrillo, cuando la prueba seguía en marcha con el último kilómetro por disputarse.

López, en esta distancia de los 35 kilómetros que no era su especialidad, venía de lograr su mejor marca personal en los recientes Mundiales de Eugene (Estados Unidos), en los que fue décimo con un tiempo de 2:25:58.

En esta ocasión, en el escaparate europeo, hizo 2:26:49 (algo peor que en el Mundial) pero le valió para superar, por mucho, al alemán Christopher Linke (entró a 2:41 del español), que fue medalla de plata, y al italiano Matteo Giupponi, bronce y con 3:45 minutos perdidos con el de Llano de Brujas.

Por su parte, Manuel Bermúdez también hizo una gran carrera y entró cuarto en meta, a 5:42 de su compañero de selección y superando en la batalla final por esa cuarta plaza a otro alemán, Jonathan Hilbert 85:55). Marc Tur fue descalificado y no pudo terminar.

RAQUEL GONZÁLEZ, SUBCAMPEONA EUROPEA

Tras la medalla de oro de López, la marchadora española Raquel González brindó a la delegación española la cuarta medalla de estos Europeos --tras las dos por equipos en maratón-- al proclamarse subcampeona continental en los mismos 35 kilómetros marcha.

La catalana, de 32 años, entró a 2:11 minutos de la medalla de oro, la griega Antigoni Ntrismpioti (2:47:00), y por delante la húngara Viktória Madarász (+2:59). Es la primera gran medalla para Raquel González a nivel individual.

Con un tiempo de 2:49:10, Raquel González se quedó lejos del 2:42:27 que logró en los recientes Mundiales de Eugene. En una prueba calurosa, la carrera empezó lenta --también en la categoría masculina-- y propició peores tiempos. Aún así, la de Mataró supo encontrar su ritmo y, en un final potente, hizo imposible que la húngara le arrebatara una plata de gran valor.