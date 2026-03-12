Mikaela Shiffrin publica mensajes abusivos recibidos por sus críticas a la situación política en Estados Unidos

La esquiadora estadounidensa Mikaela Shiffrin. - Michael Kappeler/dpa

MÚNICH 12 Mar. (dpa/EP) -

La esquiadora estadounidense Mikaela Shiffrin ha hecho públicos algunos de los mensajes abusivos que recibió en Internet durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia) tras haber sido crítica con la situación política en Estados Unidos.

La esquiadora más exitosa de la historia de la Copa del Mundo, con 108 victorias, compartió algunos de los comentarios en un vídeo publicado en su perfil oficial de 'Instagram 'en la previa de las carreras de la Copa del Mundo del fin de semana en Are (Suecia). "Qué vergüenza, traidora", "Quédate en Italia, zorra" y "Eres una mierda" fueron solo algunos de los mensajes que recibió la estadounidense tras criticar la situación política en su país, y poniendo el foco en la diversidad y la inclusión como valores.

Otros deportistas estadounidenses también se mostraron críticos en los Juegos Olímpicos disputados el pasado mes, especialmente en lo que respecta a la represión del Gobierno contra los inmigrantes ilegales. Esto provocó una reacción violenta, ya que se les acusó de no ser verdaderos patriotas.

En este sentido, el esquiador de estilo libre Hunter Hess indicó durante la cita que "el hecho de llevar la bandera" de su país no significaba que representase "todo lo que ocurre en Estados Unidos", palabras que hicieron que fuese calificado de "auténtico perdedor" por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El equipo estadounidense afirmó que Shiffrin se había mantenido alejada de las redes sociales durante los Juegos y que se habían puesto en contacto con los responsables de las plataformas para garantizar que se eliminaran los comentarios abusivos.

También hubo comentarios como "volverás a fallar" después de que Shiffrin no consiguiera ninguna medalla en los Juegos de 2022, pero la estadounidense logró el oro en su prueba favorita, el eslalon, con la mayor ventaja desde 1998 en cualquier carrera olímpica de esquí.