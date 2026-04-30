Milagros Tolón recalca que el nuevo modelo del deporte ansía "modernizarlo y situarlo a su potencial"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, participa en un desayuno organizado por Europa Press - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, aseguró este jueves que el deporte está "dentro de la idea de país" que quiere el Gobierno y que el nuevo modelo que desean instaurar busca "modernizarlo y situarlo a su potencial", y que además "habla de cómo" quieren "ser como sociedad" en el país.

"El deporte también está dentro de la idea de país que queremos. Es salud pública, bienestar, convivencia, igualdad, es una escuela de valores, un sector económico estratégico para generar empleo, innovación y proyección internacional", remarcó Tolón durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press.

La dirigente apuntó que "esa fue la visión" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando habló el pasado mes de diciembre del "nuevo modelo del deporte". "Una apuesta basada en promover la actividad física como herramienta de salud pública, para reforzar el ecosistema deportivo como un sector económico estratégico y para apoyar el alto rendimiento como expresión del talento y la excelencia de los deportistas. Un modelo cuya base son las medidas y decisiones tomadas para modernizar el deporte y situarle a su potencial", subrayó.

En este sentido, habló de medidas como la nueva Ley del Deporte o "la mayor inversión pública de la historia en deporte con más de 2.121 millones desde 2018, mil más que entre 2012 y 2018". "Sólo en 2025, el presupuesto del CSD alcanzó los 324 millones, un 56 por ciento más que en 2018", remarcó Tolón que también incidió en que España fue el único país de la UE en incorporar los Fondos Next Generation, con "más de 300 millones para modernizar las instalaciones, preparar el deporte español para competir mejor y fortalecer la cohesión territorial" y la importancia del programa 'Team España'.

La ministra recordó igualmente que "el deporte base es fundamental", las inversiones en los Centro de Alto Rendimiento, "los más de 12 millones destinados a 'Mujer y Deporte", y, sobre todo, "la decisión histórica de equiparar los premios económicos para deportistas olímpicos y paralímpicos". "Esto para mí es un orgullo como ministra porque el deporte habla de como queremos ser como sociedad", indicó.

Por otro lado, fue cuestionada por la prohibición del Comité Olímpico Internacional (COI) de competir a las mujeres transgénero en competiciones femeninas y apuntó que respetan "lo que hagan las federaciones deportivas internacionales y el COI, que el que lo valora con criterios médicos y técnicos".

"Lo que hemos hecho como ministerio es que la nueva Ley del Deporte garantice la igualdad en el deporte para las mujeres y en la competición de alto nivel quien tiene que hablar son las federaciones y no el Gobierno", zanjó al respecto.