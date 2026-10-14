La ministra Milagros Tolón recibe a las selecciones de hockey y hockey+ tras sus medallas de plata mundialistas

La ministra Milagros Tolón recibe a las selecciones de hockey tras las medallas de plata mundialistas. - CSD

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha recibido este miércoles a las selecciones españolas de hockey y de hockey+, a las que ha felicitado por la consecución de las medallas de plata conseguidas en sus respectivos Campeonatos del Mundo.

En un acto celebrado en la Sala Samaranch del Consejo Superior de Deportes (CSD), Milagros Tolón trasladó a los deportistas y a sus técnicos su reconocimiento por los éxitos cosechados, que atribuyó al trabajo y al compromiso de todo el equipo humano que les acompaña, desde sus familias y clubes hasta las federaciones territoriales, la Real Federación Española de Hockey, así como los Comités Olímpico y Paralímpico Españoles.

La ministra aseguró que los resultados conseguidos recientemente son "motivo de orgullo para el deporte español" y subrayó que la actuación de ambas selecciones proyecta la imagen de una "España moderna, diversa e inclusiva, en la que todas las personas tienen cabida". Asimismo, la titular de la cartera de Deportes puso en valor el papel del deporte como herramienta de transformación social, capaz de transmitir valores e inspirar a nuevas generaciones.

"Tal vez no seáis del todo conscientes, pero a través de la práctica de vuestro deporte despertáis admiración. No solo por estas dos medallas de plata, de las que hoy presumimos con orgullo, sino por lo que representáis. Estáis demostrando que en el deporte caben todos los sueños", reflexionó Milagros Tolón.

El acto, que integró a las plantillas y cuerpos técnicos de ambas selecciones, comenzó con la intervención del presidente de la Real Federación Española de Hockey, Santiago Deó, quien agradeció el respaldo institucional.

Además, prometió "seguir trabajando por ganar" el próximo Campeonato del Mundo y consolidar esta senda de éxitos deportivos. "Por supuesto, en la próxima competición esperamos celebrar una medalla de un color un poquito mejor que la plata", expuso Marc Miralles en representación de la selección absoluta masculina.

El momento más emotivo del acto llegó con la intervención de Álex Lachica, capitana de la selección de hockey+, quien reconoció que la recepción "tiene un significado especial". "Queremos que esta medalla represente un paso más. Queremos que el hockey+ pueda seguir creciendo y que ningún jugador o jugadora deje de soñar por el hecho de tener una discapacidad", abundó.

El cierre institucional corrió a cargo del presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, que recordó los momentos vividos junto a la delegación de la Real Federación Española de Hockey en el pasado Campeonato del Mundo, disputado en Bélgica y Países Bajos. "Allí pude compartir momentos con una federación que trabaja por un solo deporte, en la que todos sus deportistas son iguales", sentenció.