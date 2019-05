Mireia Belmonte: "Se me pone la piel de gallina al pensar en ser abanderada en Tokio"

Publicado 11/05/2019 14:28:50 CET

"Tengo ganas de que llegue el Mundial para compararme con mis rivales"

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La campeona olímpica de natación Mireia Belmonte confesó que le hace "especial ilusión" y que le pone la "piel de gallina" pensar en ser la abanderada española en los Juegos de Tokyo 2020 y expresó su deseo de que llegue el verano para medirse con sus rivales en el Campeonato del Mundo de Gwangju (Corea del Sur).

"A mí me haría muchísima ilusión ser la abanderada y, aprovechando el tirón que tenemos las mujeres y que llevan muchos años en que no lo es una mujer... Nunca he estado en un desfile, tengo esa espina clavada y más si llevas la bandera... Se me pone la piel de gallina de pensarlo", afirmó Mireia en un Santander Talks de Banco Santander en la inauguración del Work Café de Valdebebas en Madrid.

En el acto, acompañada del Consejero Delegado de Banco Santander, Rami Aboukhair, y del Director de Patrocinios, Eventos y Redes Sociales de la entidad, Felipe Martín, Mireia indicó que los de Tokio serían los Juegos "perfectos" para portar la enseña nacional, pues podría descansar a la mañana siguiente de la inauguración, pese a que el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, sugirió en los Desayunos de Europa Press que el palista Saúl Craviotto sería el abanderado "si se clasifica".

"Después de los méritos que hemos hecho las mujeres, sería un agradecimiento a la mujer por todo lo que ha hecho por el deporte. El que lleve la bandera será el que mejor represente a los deportistas y a todo el país", subrayó la campeona olímpica, mundial y europea, con un oro, dos platas y un bronce en los Juegos.

La Embajadora de la iniciativa '123 a Correr', que acaba de llevar a cabo una concentración en altura en Font Romeu, en los Pirineos franceses, explicó que no ha disputado este fin de semana la prueba de la FINA en Budapest porque acaba de pasar por cuatro días de fiebre. "He tenido anginas. Es una competición importante y hay que estar a tope", apuntó.

Por otro lado, calificó 2019 como un "año interesante", porque al ser preolímpico podrá medir su nivel con sus rivales en el Mundial. "Creo que hay que estar arriba porque la estadística dice que la gente que gana una medalla en el Mundial estará en el podio en las Olimpiadas. Hay que estar arriba. Es mi objetivo principal, tengo muchas ganas de que llegue el verano para saber cómo estamos cada una y si puedo estar en el podio en Tokyo", manifestó.

IMAGEN DEL BALÓN SOLIDARIO Y CARRERA DE LA MUJER

El Consejero Delegado de Banco Santander, Rami Aboukhair, y la propia Mireia Belmonte presentaron el 'balón solidario' con la imagen de la nadadora que se sacará a una puja solidaria hasta el 30 de mayo, y cuyos beneficios se repartirán entre FUNDELA y Common Goal, la iniciativa del futbolista Juan Mata que destina el 1 por ciento del sueldo a organizaciones que usan el fútbol como herramienta de cambio social.

En total se subastarán 32 balones solidarios, que se expondrán en 15 lugares emblemáticos y oficinas de Banco Santander en Madrid hasta la víspera de la final de la Liga de Campeones en el Wanda Metropolitano, con las imágenes de embajadores de la entidad bancaria como Miguel Indurain, Pau Gasol, Abel Antón, Martín Fiz y Javier Gómez Noya, entre otros.

Por otro lado, consideró que el proyecto del Centro Acuático de Madrid debería recuperarse. "Si la piscina está construida tendríamos que poner los recursos necesarios para acabarla. Tendríamos que celebrar competiciones ahí y atraer a gente para que conozca nuestro deporte", deseó.

Asimismo, la campeona olímpica anunció que participará este domingo en la Carrera de la Mujer de Madrid. "Voy a competir al máximo, pero no prometo un ritmo. Es una carrera súper bonita. Pude estar en Valencia y Barcelona, la gente se lo pasa bien y a la vez puede reivindicar el puesto de la mujer en la sociedad", destacó.