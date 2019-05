Mireia Belmonte se une a la 'marea rosa' de la Carrera de la Mujer de Madrid

Publicado 12/05/2019 19:27:18 CET

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La campeona olímpica de natación Mireia Belmonte ha participado en la Carrera de la Mujer de Madrid, segunda prueba del circuito del evento deportivo femenino más grande de Europa y que patrocina Banco Santander, junto a otras 36.000 corredoras y ha acabado en el puesto vigésimo séptimo.

La embajadora de la iniciativa 123aCorrer de Banco Santander volvió a unirse a la causa solidaria de la 'marea rosa', como en la Carrera de la Mujer de Valencia del año pasado. No pudo hacerlo, en la de Barcelona por una lesión de tobillo.

Mireia Belmonte, que corrió junto a su madre, recibió un homenaje antes de partir y luego siguió corriendo hasta cubrir el trayecto completo en 26 minutos y 45 segundos.

"Otra vez ha sido algo mágico y he disfrutado mucho en muy buena compañía. No sé como he quedado, pero lo he dado todo. Ahora, a preparar el Mundial de Corea, a mediados de julio. Estas carreras me vienen bien. Una vez más, se ha demostrado que las mujeres somos capaces de mucho y que el deporte es el camino para superar cualquier dificultad", señaló la campeona olímpica.

Belmonte lució los cordones solidarios con los que Banco Santander colabora en la ayuda a la investigación del cáncer que lleva a cabo la Fundación CRIS Contra el Cáncer. Los cordones solidarios han podido adquirirse en el stand de Banco Santander en IFEMA por 1 euro, y la recaudación ha ido íntegramente a la Fundación CRIS Contra el Cáncer.