MSC Cruceros será socio global de cruceros de la 38 America's Cup en Nápoles (Italia). - IVO ROVIRA

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

MSC Cruceros será socio global de 38 America's Cup, la regata más prestigiosa del calendario mundial que se disputará entre la primavera y el verano de 2027 con sede en Nápoles (Italia), según ha anunciado este jueves la compañía de cruceros en un comunicado.

Esta colaboración vincula a MSC Cruceros con uno de los eventos deportivos náuticos más prestigiosos del mundo, lo que refuerza la visibilidad global de la compañía, sus raíces mediterráneas y su larga tradición marítima.

El acuerdo otorga a MSC Cruceros derechos de colaboración a nivel mundial y visibilidad en todo el programa de la 38 America's Cup, incluidas las regatas preliminares, las regatas de la Copa América Juvenil y Femenina, la Serie de Selección de Aspirantes y las regatas finales.

Para MSC Cruceros, la America's Cup refleja valores fundamentales para la marca como la innovación, precisión, trabajo en equipo y una profunda pasión por el mar. "Esta colaboración sitúa a MSC Cruceros en uno de los escenarios más emblemáticos del deporte internacional, en un momento en el que la America' regresa al Mediterráneo, concretamente a Nápoles. Nos brinda una plataforma única para conectar con pasajeros, socios y público de todo el mundo a través de una pasión compartida por el mar, el rendimiento y la innovación", manifestó el presidente ejecutivo de MSC Cruceros, Pierfrancesco Vago.

Por su parte, el presidente de America's Cup Partnership, Grant Dalton, afirmó que la relación con MSC Cruceros es "de larga trayectoria" y "basada en valores compartidos". "Es algo que realmente apreciamos. La relación de la compañía con la America's Cup se remonta a décadas atrás, y su trayectoria refleja en gran medida la nuestra en la era moderna. Contar con MSC Cruceros a nuestro lado en Nápoles es un honor y esperamos trabajar con Pierfrancesco Vago y su equipo durante toda la AC38", indicó.

Este anuncio se suma a la estrategia global de patrocinio deportivo de MSC Cruceros, que incluye el Mundial de Fórmula 1 y el equipo BWT Alpine, así como el Tudor Pro Cycling Team en ciclismo.