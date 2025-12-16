Las mujeres mantienen un "crecimiento firme" en puestos de gestión y dirección en el deporte español

Beatriz Álvarez, presidenta de Liga F, junto a Rafael Louzán, presidente de la RFEF, durante la Asamblea General Extraordinaria de la RFEF 2025 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

El número de mujeres implicadas la gestión y dirección del deporte en España continúa "creciendo de manera firme", según demuestra un nuevo barómetro de la Asociación del Deporte Español (ADESP), basado en la tercera edición del 'Estudio sobre mujeres directivas y profesionales en el Deporte Federado Español', elaborado de manera recurrente por la entidad desde 2022.

Este estudio, en el que han participado todas las Federaciones Españolas, 66 de ellas pertenecientes a ADESP, y más de la mitad de las Federaciones Autonómicas que existen en España, refleja que las mujeres ocupan ya el 42 por ciento de los cargos de las Juntas Directivas Nacionales, lo que supone un incremento de 4 puntos, y el 33 por ciento en las Autonómicas, similar al de la anterior oleada.

Según indicó ADESP este martes en nota de prensa, el puesto más ocupado por mujeres dentro de los entes federativos sigue siendo el de Secretaría General o Gerencia, asumido n el 39 por ciento de las Federaciones Españolas y en el 51 de las Autonómicas. En cambio, a nivel de Presidencia, el porcentaje de mujeres se ha reducido al 1,5 por ciento en las Federaciones Nacionales, pero sube hasta el 10 en las Federaciones Autonómicas.

El estudio hace un repaso también por Comunidades Autónomas, destacando la fuerte presencia de mujeres en Baleares, Comunidad Valenciana, Asturias o La Rioja, y ofrece una fotografía muy completa del papel actual de la mujer en el deporte federado nacional.

El presidente de ADESP, José Hidalgo, cree que "este avance no sólo es positivo, sino el reflejo del talento, la preparación y la dedicación de muchas mujeres que han decidido aportar su experiencia al deporte desde la gestión".

"Pero hay mucho camino por delante y desde ADESP seguiremos trabajando con determinación y formando a mujeres con más imaginación que recursos, para que la igualdad sea una realidad en todos los niveles del Deporte de nuestro país", añadió.

Este trabajo de la asociación se enmarca dentro del programa 'Red de Mujeres del Deporte Español' que lanzó hace varios años y que ya ha formado a más de 2.000 mujeres de la geografía española.