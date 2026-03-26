Archivo - Múnich se postulará para acoger el Campeonato del Mundo de atletismo al aire libre en 2029 o 2031. - Sven Hoppe/dpa - Archivo

MÚNICH, 26 Mar. (dpa/EP) -

Múnich se postulará para albergar el Campeonato del Mundo de atletismo al aire libre en el año 2029 o en el 2031, según el acuerdo alcanzado este miércoles por el Ayuntamiento de la propia ciudad alemana.

El Ayuntamiento decidió por amplia mayoría presentar los documentos de su candidatura para el Mundial, incluidas las garantías financieras. La competición se celebraría en el Estadio Olímpico de los Juegos de 1972, que actualmente está en proceso de renovación y que también fue sede de los Campeonatos de Europa de atletismo al aire libre en 2002 y 2022.

"Un emocionante Mundial en nuestro emblemático Parque Olímpico sería una bendición para el deporte, para la comunidad de nuestra ciudad, para la reputación internacional de Múnich y, por supuesto, para nuestro objetivo final de traer de vuelta a Múnich los Juegos Olímpicos y Paralímpicos", afirmó Verena Dietl, concejala responsable de Deportes.

Luego el Ayuntamiento calificó su votación como "una señal clara del enfoque de Múnich respecto al deporte y que subraya su ambición de convertirse en un centro deportivo internacional". Se prevé gastar 107 millones de euros para el evento atlético si lo organizase en 2029 y 110 millones de euros si fuese en 2031, repartiéndose a partes iguales entre la ciudad, el estado de Baviera y los fondos federales.

World Athletics, organismo rector a nivel internacional, tiene previsto decidir el próximo septiembre sobre los Mundiales de 2029 y 2031. Las ciudades interesadas deben presentar candidaturas para ambos certámenes, pero Múnich preferiría 2031 porque en 2029 acogerá el Festival Alemán de Gimnasia y también partidos de la Eurocopa Femenina de fútbol.

Alemania ya acogió el Mundial de atletismo al aire libre en 1993, con sede en Stuttgart, y en 2009, con sede en Berlín. Además, Múnich aspira a convertirse en la ciudad alemana candidata para los Juegos Olímpicos de 2036, 2040 o 2044. Esa decisión también se tomará en septiembre, y Hamburgo, Berlín y la zona del Rin-Ruhr han mostrado igualmente interés.