Nace ADESP TV, la OTT de acceso gratuito para seguir a más de cuatro millones de deportistas federados en España

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación del Deporte Español (ADESP) anunció este miércoles el lanzamiento de ADESP TV, una nueva plataforma que surge con el objetivo de "convertirse en el gran canal de referencia nacional e internacional de las Federaciones" deportivas de España, que incluyen a más de cuatro millones de deportistas.

"ADESP ha puesto en marcha ADESP TV, la nueva plataforma OTT que reúne y da visibilidad al deporte federado de nuestro país. ADESP TV nace con el objetivo de convertirse en el gran canal de referencia nacional e internacional de las Federaciones Deportivas Españolas y del deportista federado de nuestro país, que son ya más de 4 millones", explicó la propia asociación en un comunicado.

Esta plataforma, de acceso gratuito y universal, es posible gracias al apoyo de EGEDA, la entidad de gestión colectiva de derechos audiovisuales. Además, "ofrece a cualquier aficionado, en cualquier lugar del mundo, la posibilidad de disfrutar del contenido producido por las diferentes Federaciones. Todo disponible en una misma plataforma". La aplicación se puede visualizar en teléfonos móviles, tablets, televisiones inteligentes y ordenadores.

El presidente de ADESP, José Hidalgo, señaló que el deporte y los deportistas españoles "poseen un prestigio de enorme valor, tanto nacional como internacional". "Con ADESP TV queremos divulgar esta excelencia y ofrecer un escaparate que permita llegar a cualquier rincón del planeta, de manera gratuita y para todos los públicos", concluyó.