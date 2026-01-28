Archivo - Nace 'Green Trail Concept' como sistema europeo de certificación de sostenibilidad para carreras de trail. - GREEN TRAIL CONCEPT - Archivo

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación de Kilian Jornet, con el apoyo de la Unión Europea y un consorcio de entidades el viejo continente, ha desarrollado 'Green Trail Concept', el primer sistema europeo de certificación de sostenibilidad para carreras de trail running, y que estrenará la próxima edición de la Zegama-Aizkorri el 17 de mayo.

'Green Trail Concept' es una iniciativa europea que busca redefinir la forma de organizar las carreras de trail running mediante la primera certificación específica en sostenibilidad. Integrando criterios ambientales, sociales y económicos, permite medir el impacto de estos eventos, ayudando a organizadores y participantes a adoptar prácticas más responsables y respetuosas con los entornos naturales y sus comunidades.

Cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea, este proyecto se ha desarrollado con la contribución de la Kilian Jornet Foundation, cuya misión principal es la preservación de la montaña y su entorno, aportando experiencia y visión estratégica para garantizar que las carreras respeten la naturaleza y generen un impacto positivo en las comunidades locales.

De este modo, Green Trail Concept busca que tanto organizadores como trailrunners sean conscientes del impacto que generan sus carreras, fomentando un modelo de trail running que proteja la montaña, la biodiversidad y la economía local.

La certificación se articula mediante una herramienta digital con 65 indicadores agrupados en los pilares ambiental, social y económico, que tienen en cuenta el transporte, uso de recursos, protección de flora y fauna y gestión de residuos.

También la inclusión, accesibilidad, impacto en la comunidad y equidad, así como la relación con negocios locales, desarrollo territorial, eficiencia organizativa.

RECURSOS, PUNTUACIÓN Y SELLOS

Green Trail Concept ofrece a los organizadores un cuestionario online, plantillas tipo checklist y la posibilidad de adjuntar evidencias, lo que facilita documentar prácticas sostenibles y evaluar cada indicador según su impacto, viabilidad y nivel de concienciación.

Tras completar la evaluación, la plataforma proporciona recomendaciones personalizadas para mejorar cada aspecto de la sostenibilidad del evento, fomentando la mejora continua y la responsabilidad ambiental.

En función de la puntuación final, los eventos pueden obtener un sello Oro, Plata o Bronce, mientras que los que no alcancen los requisitos mínimos no reciben certificación.

La herramienta se ha probado en la Zegama-Aizkorri Mendi Maratoia (España) y la Österlen Trail (Suecia), permitiendo validar indicadores y recomendaciones. En este marco, la Zegama-Aizkorri Maratoia, una de las carreras más prestigiosas del mundo, será la primera prueba confirmada del calendario 2026, marcando el inicio oficial del proyecto y consolidando la importancia de integrar sostenibilidad desde la primera carrera.

A partir de este enero de 2026, Green Trail Concept ofrecerá dos modalidades, no auditada, una herramienta de autoevaluación y mejora continua; y auditada, una revisión externa de respuestas y evidencias, otorgando una certificación oficial con plena credibilidad.

Green Trail Concept reúne a cuatro entidades, Ecoserveis Association, Kilian Jornet Foundation, GRID-Arendal y ADP Sport Events AB, combinando conocimiento técnico, experiencia deportiva y enfoque ambiental.