La nadadora Teresa Perales recibe el Premio a Toda una Vida Profesional de Fundación Mapfre

Foto de familia com SM la Reina Doña Sofía tras la entrega de los Premios Sociales de Fundación Mapfre de 2026 - FUNDACION MAPFRE

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La nadadora paralímpica española Teresa Perales, ganadora de 28 medallas en Juegos, recibió este jueves en Madrid el Premio a Toda una Vida Profesional José Manuel Martínez Martínez, una de las categorías de los Premios Sociales de la Fundación Mapfre.

Este galardón, dotado de 40.000 euros, se concede anualmente a las personas que han desarrollado una carrera profesional "de excelencia, pero además dedican su vida a mejorar la de los demás". "Esta distinción les reconoce y agradece ese carácter de generosidad y entrega", recalcó la Fundación Mapfre.

La entidad premió así a "una de las deportistas paralímpicas españolas más laureadas de la historia y una referente internacional de superación, inclusión y compromiso social", cuya carrera deportiva "se ha convertido en un símbolo de perseverancia y resiliencia".

"Cuando leí el título del premio, la verdad es que echas la vista atrás y piensas que ha servido para algo lo que he hecho, que no es quedarse con lo más aparente que es haber ganado 28 medallas paralímpicas. Lo importante yo creo que es el recorrido que te lleva a ganarlas, cómo las ganas, lo que haces hacia los demás, lo que transmites y los valores. Quiero pensar que eso es justo lo que se mide aquí y lo que están premiando al día de hoy", señaló Perales a Europa Press antes de recibir el galardón.

La nadadora dejó claro que "si solo piensas en la deportista, te estás quedando solamente con una décima parte" de lo que hace en su "día a día" y de lo que intenta "cambiar". "Soy una persona a la que le encanta intentar cambiar las cosas y que cuando algo se puede mejorar, no miro a otro lado, sino que me pongo las pilas", advirtió.

Teresa Perales ha participado en siete ediciones de los Juegos Paralímpicos sin faltar desde Sydney 2000 hasta París 2024, conquistando un total de 28 metales, con siete oros, diez platas y once bronces. El pasado mes de septiembre, en el Campeonato de Europa de Kocaeli (Turquía), sumó cinco preseas para alcanzar el centenar en grandes citas.

Paralelamente a su carrera deportiva, la zaragozana ha desarrollado una intensa labor de servicio público, desempeñando responsabilidades institucionales como diputada de las Cortes de Aragón, directora general de Atención a la Dependencia del Departamento de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón, y asesora del Ayuntamiento de Zaragoza en el Departamento de Servicios Sociales y Familia y en el Área de Fomento y Deporte.

Junto a la laureada deportista fueron premiadas la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal (AESLEME) como 'Mejor Entidad por su Trayectoria Social', Ayúdame3D, como 'Mejor proyecto o iniciativa por su Impacto Social', y Cortijo Guadiana, como 'Mejor Iniciativa en el Sector Agropecuario'.

La ceremonia de entrega de estos premios estuvo presidida por SM la Reina Doña Sofía y contó con la presencia del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y del presidente de Fundación Mapfre, Antonio Huertas.