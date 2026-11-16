Los nadadores Iván Martínez, Pérez-Godoy y Carlos Garach marcan tres nuevos récords de España

Carlos Garach - RFEN

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El LXIX Campeonato de España Absoluto Open Astralpool en piscina corta terminó este domingo con tres nuevos récords nacionales, los que marcaron Iván Martínez Sota, en 50 metros espalda; Miguel Pérez-Godoy, en 200, y Carlos Garach, en 800 metros libres.

En la piscina M86 de Madrid, Martínez Sota (CN Barcelona) rompió el récord que tenía Aschwin Wildeboer desde 2009, con un tiempo de 23.04, tres centésimas mejor. Mientras, Pérez-Godoy (CN Terrassa) reinó en un 200 de máximo nivel, contra sus compañeros de equipo, para batir el récord de España de Luis Domínguez en 2024.

Con un 1:41.07, Pérez-Godoy se quedó el oro nacional, el récord y la mínima mundialista que rebajaron también Luca Hoek y Hugo González. Por su parte, Carlos Garach (CN Mairena de Aljarafe) se impuso al actual campeón olímpico de 800 libre, el irlandés Daniel Wiffen, y batió el récord de España que Marc Sánchez logró en 2014 (7:37.51), para dejarlo en 7:35.35.